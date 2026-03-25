Rondenbargprozess endlich vorbei!

Nach über acht Jahren ist es endlich so weit: Der Rondenbargprozess hat sein Ende gefunden!

Nicht dass das Ergebnis nicht von Anfang an klar war und es zu viel ist, den Verfolgungswillen einen Prozess und nicht eine Farce zu nennen, wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass alle Anklagen eingestellt wurden. Der Versuch der Staatsanwaltschaft ging nicht auf, die Angeklagten zu spalten und selektiv Deals anzubieten.

Der Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V. erklärte dazu:

„Inzwischen haben alle Angeklagten Einstellungen angeboten bekommen. Alle Genoss*innen, die betroffen oder in der Solidaritätsarbeit involviert waren, können ein Lied davon singen, wie zäh und frustrierend der gesamte Verfahrenskomplex war. Die Dimensionen waren extrem herausfordernd, sei es die lange Zeit, die seit den Vorfällen vergangen ist, seien es die weiten Strecken, die es zu überwinden galt, um überhaupt Solidaritätsarbeit zu leisten. Aber auch wenn nicht alle Schlachten gewonnen werden konnten, ist es gelungen, trotz alledem die Angeklagten hinter einer gemeinsamen Idee zu versammeln und Einstellungen an die Bedingung zu knüpfen, dass sie für alle gelten und somit keine einzelnen Genoss*innen als angebliche Übeltäter*innen herausgepickt wurden. Schritt für Schritt ist man einer gemeinsamen, solidarischen Strategie näher gekommen und hat so eine Hürde nach der anderen überwunden.“

Doch wir wollen hier keine Auswertung des Verfahrens vornehmen, das haben andere bereits getan. Hier geht es zur Öffentlichkeitsmitteilung des Bundesvorstands und zur Auswertung der Solikreise.