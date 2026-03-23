Von dem Hund runterkommen
Es reicht nicht mehr, symbolische Solidarität zu performen – wir müssen endlich die blinden Flecken in unseren eigenen progressiven Räumen benennen. Einer davon bewegt sich auf vier Beinen durch unsere Parks, Cafés, Plena und Hausprojekte und wird dennoch konsequent unsichtbar gemacht: der Hund als normalisiertes Privileg.
Es reicht nicht mehr, symbolische Solidarität zu performen – wir müssen endlich die blinden Flecken in unseren eigenen progressiven Räumen benennen. Einer davon bewegt sich auf vier Beinen durch unsere Parks, Cafés, Plena und Hausprojekte und wird dennoch konsequent unsichtbar gemacht: der Hund als normalisiertes Privileg.
Wir wenden uns daher an die Linke in Kassel sowie an alle progressiven Parteien, Bündnisse und selbstverwalteten Strukturen: Wenn wir es ernst meinen mit Inklusion, müssen wir auch die alltäglichen Ausschlüsse thematisieren, die wir selbst reproduzieren – gerade in den Räumen, die wir als „sicher“ definieren.
Für viele Muslim*innen ist der öffentliche wie auch der aktivistische Raum längst kein neutraler Ort mehr, wenn Hunde dort omnipräsent sind. Religiöse Praxis strukturiert nicht nur das Private, sondern auch Bewegungsfreiheit, Sicherheitsgefühl und Teilhabe. Wenn selbst linke Räume diese Realität ignorieren, reproduzieren sie genau die Ausschlüsse, die sie eigentlich bekämpfen wollen.
Die unhinterfragte Akzeptanz von Hunden – ob im Infoladen, im Plenum oder auf der Soliparty – ist kein Zufall, sondern Ausdruck hegemonialer Normalität. Sie zeigt, wessen Bedürfnisse als selbstverständlich gelten – und wessen Perspektiven nicht einmal als konfliktfähig anerkannt werden.
Deshalb fordern wir:
- die konsequente Einrichtung hundefreier Zonen in öffentlichen Parks
- ein Verbot von Hunden in Einzelhandel und Gastronomie
- langfristig eine hundefreie Gestaltung zentraler Innenstädte als inklusiven Raum
- sowie klare Vereinbarungen für hundefreie linke Räume, von Hausprojekten über Plena bis hin zu kulturellen Veranstaltungen
Diese Maßnahmen sind keine Einschränkung von Freiheit, sondern deren Voraussetzung. Denn Freiheit existiert nur dort, wo sie nicht auf Kosten anderer durchgesetzt wird.
Dass solche Forderungen reflexhaft als „überzogen“ diffamiert werden, offenbart vor allem eines: die tiefe Verankerung eines Alltagsrassismus, der sich selbst nicht als solcher erkennen will. Die permanente Konfrontation mit Hunden mag für viele eine Nebensächlichkeit sein – für andere ist sie ein stiller, aber wirkmächtiger Ausschlussmechanismus.
Wenn progressive Politik mehr sein will als ein ästhetisches Selbstbild, muss sie bereit sein, auch unbequeme Konsequenzen zu ziehen. Intersektionalität endet nicht dort, wo der eigene Lebensstil beginnt – und schon gar nicht an der Tür zum Plenum.
Die Frage ist also nicht, ob wir auf Hunde verzichten können.
Die Frage ist, ob wir bereit sind, unsere eigenen Privilegien ernsthaft zu hinterfragen.
Ergänzungen
Unsinn
Was für ein Quatsch!
Mir sind Hunde zuwider und
Mir sind Hunde zuwider und ich habe auch schon linke Räume gemieden, weil dort Hunde aufdinglich zugegen waren. Hundefreie und damit niedrigschwellig zugängliche Räume würd ich unterstützen. Aber nicht in dem Ausmaß, wie oben gefordert und mit der Begründung.
Die Vorstellungen eines irrationalem Glaubenssystems rechtfertigen es nicht, Forderungen an andere zu stellen
Was soll man sagen
Wie soll man es sagen?
hä?!
Ich bin ehrlich gesagt verwirrt. Der Text nennt keinen einzigen Grund, warum genau Hunde für Muslim*innen so eine Zumutung sein sollen. Was kommt als nächstes? Wegen meiner Religion kann ich nicht mehr mit bestimmten Menschen in einem Raum sein und wenn diese jetzt nicht sofort ausgeschlossen werden, ist das diskriminierend? Generell frage ich mich wer auf die Idee gekommen ist, dass Ausschlüsse eine gute Idee sind um Ausschlüsse zu bekämpfen. Ich versuche grundsätzlich Positionen außerhalb meiner comfort zone gegenüber aufgeschlossen sein, aber das hier liest sich so krude und in den Konsequenzen so spalterisch für die Szene, dass man sich fragen könnte, ob hier ein Akteur dahinter steckt, der ein Interesse daran hat, dass unsere Szene sich weiter um sich selbst dreht, anhand absurdester Sachen spaltet und dadurch erst recht für die meisten Leute einfach abschreckend wirkt.
ich weiß auch nicht mehr
In anderen Posts liest man von Gefährt:innen die kämpfend ihr Leben lassen. Meanwhile, deutsche Linke: Wir fordern Hundeverbot in Parks.
Ne, alles klar.
ernsthaft oder false flag?
ist das hier ein versuchsballon einer neurechten gruppe um mal wieder dumme linke vorzuführen? es gibt genug hundefreie orte. wer aufgrund religiöser wahnvorstellungen hunde als unrein empfindet, sollte sich vielleicht einen aufenthaltsort außerhalb der westlichen welt suchen. am besten noch alkohol verbieten wie die shoahfans in der rigaer94 damit sich islamisten wohlfühlen. außerdem kopftuchpflicht für alle frauen in linken räumen, gibt nur 2 geschlechter und homo ist haram.
kam jemals von laizistischen deutschen muslimen eine forderung nach hundefreien räumen? ich hab sie nicht gehört. islamisten haben in freiheitlichen räumen nichts verloren. schiebt euch eure antidemokratischen bündnisse sonstwohin!
Diese Forderung ist nicht
Diese Forderung ist nicht "überzogen", sondern schon im Ansatz falsch, weil man fordert, dass andere auf eigene religiöse Befindlichkeiten Rücksicht nehmen. Das ist nicht links, sondern die Affirmation regressiver Ideologie (die in jeder Religion liegt - das ist nichts, was spezifisch mit dem Islam verbunden wäre).