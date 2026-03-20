[HRO] Antifa bleibt Handarbeit! (VIDEO)

Wir dokumentieren hier unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten antifaschistischer Militanz.

Unter anderem zu sehen sind, Angriffe auf das Wohnhaus von Holger Arppe, die Generalstaatsanwaltschaft im Patriotischen Weg, Spontandemonstration zur Urteilsverkündung von Maja sowie die Bearbeitung des Autos von Generation-Deutschland-Mitglied Hannes Franck.

Liebe Grüße in Untergrund und Haft!

Handy aus – Leben an!

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