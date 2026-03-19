[Bühl] Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für Zo!

Gleichzeitig gehen wir am Tag der politischen Gefangenen für alle politischen und sozialen Gefangenen auf die Straße, denn was die Zuspitzung der Krisenentwicklung und damit auch die Zuspitzung der Repression gegen fortschrittliche und revolutionäre Kräfte bedeutet, spüren wir immer mehr. Aktuell sitzen so viele politische Gefangene in deutschen Knästen wie seit Jahren nicht mehr.

Besonders wollen wir auch Zubeyde Akmese grüßen, die vorgestern morgen in ihrer Wohnung in München unter dem Vorwand einer Mitgliedschaft in der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) verhaftet wurde.

Die Gewalt des Staates trifft alle, die sich für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung einsetzen. Die staatliche Justiz, die Polizei und das Militär haben die Aufgabe das Oben vor dem Unten zu schützen. Das bedeutet auch, dass das Unten jeden Tag mit der Gewalt des Staates konfrontiert ist.

Im Kampf gegen diese Verhältnisse muss unsere Solidarität der Grundsatz im Aufbau einer revolutionären Bewegung sein und ist unsere stärkste Waffe gegen die kapitalistische Vereinzelung und Isolation. Gegen die soziale Kälte und die Ellenbogengesellschaft die uns umgibt. Wie diese Solidarität aussehen kann, müssen wir in unseren Kämpfen für eine bessere Zukunft entwickeln, aber wir sehen sie ganz konkret, bei allen die heute in ganz Deutschland vor den Knästen stehen.

Als linke und revolutionäre Bewegung ist Klassenjustiz und Repression schon immer ein Teil unserer Realität gewesen. Und klar ist auch, in Zeiten in denen die bürgerliche Herrschaft immer weiter ins Wanken gerät, in der revolutionäre Perspektiven durch die Lebensumstände der Menschen greifbar und notwendiger werden, wird der Staat mit zunehmender Härte versuchen, dass sich diese Perspektive nicht verbreitet, dass Menschen weiter stillschweigend zusehen, sich nicht organisieren und zur Wehr setzten. Aber mit der Verschärfung der Zustände wächst auch unsere Entschlossenheit im Kampf für eine bessere Welt.

Deshalb: Freiheit und Glück allen Untergetauchten und liebe und solidarische Grüße hinter die Knastmauern!

Freiheit für: Ali, Aziz, Daniela, Emmi, Hanna, Ihsan, Leandra, Luca, Mehmet, Nanuk, Nele, Özgül, Paul, Ramazan, Zubeyde ,Vi, Welat, Zo, Walt, Daniel, Maja, Moritz, Johann und Tobi