V Mann Andreas Häfner Basel

Warnung Szeneverräter Andreas Häfner!!!

Im Verlaufe der letzten Woche hat Andreas Häfner aus Basel zahlreiche Mitstreiter*innen in einem unbekannten Ausmass den Bullen verpiffen. Gegenstand dabei sind mehrere Aufgezeichnete Telefonate mit der KAPO BE und Andreas Häfner, Da Andreas Häfner stark verschuldet ist haben die Bullen ihm ein Angebot gemacht Klarnamen von Aktivist*innen zu nennen die an der Palestina Kundgebung in Bern am 11. Oktober 2025 teilnahmen. Bereits am Dienstag 17.03.2026 wurden die betroffenen Aktivist*innen zur Befragung durch die Bullen vorgeladen. Weiter hatte Andreas Häfner letzte Woche mehre male Besuch von einem Mitglied des NDB, wobei mitgehört werden konnte, dass Andreas ausgibig über Aktivist*innen aus Bern, Basel und Zürich ausgepackt hat. Es ist zwingend Notwendig, dass alle Betroffenen Personen über Andreas H aus Basel erfahren und vorsichtig sein, was sie von ihnen Preisgeben. Andreas H ist ein Szeneverräter, wie sehr er mit dem Staat und den Bullen zusammensteckt hat sich in den letzten Wochen gezeigt.Only local images are allowed.

Betroffene sollen sich umgehend bei Lokalgruppen (OAT) Melden, bei der Roten Hilfe oder bei der Antirep Bern.

**Name: Andreas Häfner**

**Adresse: Erikastrasse 8 4057 Basel**

**Geburtsdatum: 05.01.1997

Antifa bleibt Handarbeit.Only local images are allowed.

Szeneverrätern keine Chance geben