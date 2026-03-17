Das Rad ist bereits erfunden - weitere Ergänzungen
von: maulwurf am: 17.03.2026 - 20:59
Themen:
Regionen:
Hier sind weitere Ergänzungen zu 'Das Rad ist bereits erfunden' https://de.indymedia.org/node/707966
Viel Spaß beim durchstöbern und lesen.
Anarchist Libraries Network
https://www.anarchistlibraries.network
Anarchist Archive
https://anarchist-archive.org/
Untergrundblättle
https://www.untergrund-blättle.ch/
Internetportal Anarchismus.at
Zines:
https://de.scrappycapydistro.info/
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen