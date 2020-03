Aktion an Shishabar in Ludwigsburg

Gestern Nacht haben kurdische Jugendliche in Ludwigsburg an einer Shishabar eine Grafittiaktion durchgeführt. Grund für die Aktion war eine Musikveranstaltung, die in dieser Lokation stattfinden sollte, die aber wegen dem Tod von mehreren türkischen Soldaten in Kurdistan abgesagt wurde. Eine solche Trauerkultur ist angesichts der unzähligen Zivilisten die täglich vom türkischen Militär ermordet werden der pure Hohn. Daher haben kurdische Jugendliche diese Aktion durchgeführt und damit gezeigt, dass wir einer solchen faschistischen Propaganda immer eine Antwort entgegensetzen werden.