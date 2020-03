(Vogtland) Buttersäure gegen Pension Haack

Wir haben den Tagungsraum in der Nacht zum 12. März deswegen unbegehbar gemacht. Wir haben Wasser und Buttersäure in einen Feuerlöscher gefüllt und hinein gesprüht. Am 13. März sagen die Veranstalter*innen den Kongress ab. In einer Erklärung (siehe unten) nennen sie das Corona-Virus als Grund, wie das Landratsamt auf Nachfrage auch bestätigt. Alle "staatliche und anderweitige Repressalien" konnten sie angeblich durch "anwaltliche Hilfe und viel Manneskraft" abwenden: Der Kongress hätte in einem Partyzelt vor der Pension stattgefunden. Wir werten unseren Angriff daher als erfolgreich, wenn auch nicht ausreichend um den Kongress zu verhindern.

Zum Hintergrund der Pension Haack:

2019: Am 09. November findet dort der Bundeskongress der Jungen Nationalisten statt. [1]

2014: Die Antifaschistischen Gruppen des Vogtlands (AGV) beschreiben den den Gasthof als "Rückzugsort für neonazistische Aktivitäten". [2]

2013: Mitte April lädt der ehemalige NPD-Parteichef Udo Voigt zu einer Rednerveranstaltung in die Pension ein. [3]

2010: Der NPD-Kreisverband Vogtland veranstaltet in den Räumlichkeiten einen Kameradschaftsabend. Außerdem schreiben AGV: "Mit Uwe Haack, dem Betreiber des Gasthofes, verfügt die regionale Naziszene über einen zuverlässigen Verbündeten, der in der Vergangenheit gelegentlich die Reichskriegsflagge über dem örtlichen Gasthof hisste. Anwohner*innen berichten davon, dass der Gasthof häufig von rechtem Klientel aus dem Landkreis frequentiert wird. Wie „Gamma“ berichtet, ist die Gemeinde Neuensalz (zu der Zobes gehört) zudem Sitz einer Spedition, die den mutmaßlichen NSU-Unterstützer Matthias Dienelt beschäftigte." [4]

Absage des Revolutionären Kongresses:

"- UPDATE ZUM REVOLUTIONÄREN KONGRESS -

Die Veranstalter haben uns gebeten, folgende Mitteilung zu verbreiten:

Liebe Gefährten und Kameraden, liebe Besucher des Revolutionären Kongresses.

In den letzten Tagen und Wochen haben wir viel gegen staatliche und anderweitige Repressalien gekämpft um unseren Revolutionären Kongress veranstalten zu können. Von baurechtlichen Problemen über einen linken Säureanschlag auf das Veranstaltungsgebäude, bis hin zu einem Jugendverbot konnten wir das meiste durch anwaltliche Hilfe und viel Manneskraft abwenden und Schäden beseitigen.

Heute kam nur leider ein Nutzungsverbot, welches wir selbst mit anwaltlicher Hilfe nicht abwenden können. Unsere Veranstaltung wurde aufgrund der Größe und der Herkunft einiger Besucher vor dem Hintergrund des Corona-Virus für verboten erklärt. Momentan beraten wir noch ob und in welchem Maße wir die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden lassen werden.

Wir bitten also alle potenziellen Besucher und Funktionäre NICHT anzureisen.

Wie mit euren gekauften Karten umgegangen wird, werden wir in nächster Zeit bekannt geben. Wir hoffen auf euer Verständnis für unsere missliche Lage."