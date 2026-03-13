Attrappen- Aktion zu den Wahlen in Hessen

Kein Platz für Nazis -

Weder auf der Spraße noch in der Politik!

Dass die Phrasen "Nie wieder ist jetzt" und "Kein Fußbreit den Faschisten" zu einem reinen Lippenbekenntnis auf der allmonatlichen Bündnisdemo verkommen ist, wundert hier keins mehr.

"Nie wieder" ist schon lange vorbei. Die AfD trifft sich in Lokalen zu Stammtischtreffen, veranstaltet Grillfeste und fühlt sich in der Politik ziemlich wohl.

1933 hat die NSDAP 43,9% gebraucht um den Reichstag zu übernehmen.

In aktuellen Umfragen kommt die AfD auf fast 40%.

Ihre Themen erwecken den Schein, sich um die Belange der "kleinen Leute" zu kümmern, während sie das genaue Gegenteil tut.

Der Diskurs wird verschoben, Probleme werden aufgebauscht und Menschen mit anderer Meinungen oder anderer Herkunft entmenschlicht.

Dabei liegt das Problem nicht bei den Hilfesuchenden, sondern bei denen, die sie ihnen verwehren.

Damit steht die AfD nicht alleine, auch andere Parteien (CDU, SPD,...) bedienen sich der Narrative der AfD und führen einen Klassenkampf von oben nach unten.

Um vor den Wahlen ein Zeichen zu setzen, haben Menschen in Frankfurt und Gießen Attrappen in Form von Körpern abgelegt.

Die Form repräsentiert die vergangen und zukünftigen Opfer des Faschismus und der rechten Ideologien, die durch unsere jetzige Regierung nur weiter befeuert werden.

Auf ihrer Brust liegen Zettel mit Fakten, die so in den Nachrichten nicht erwähnt werden, selbstverständlich mit Quellen.

Wir sollten aus der Geschichte lernen und sie nicht wiederholen.

Zeit die Kurve zu kriegen