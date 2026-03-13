Flyern gegen Anja's Menschenfeindlichkeit

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Menschenfeindlichkeit von der AfD

Keine zwei Straßen von Dir entfernt wohnt Anja Swars, die erste Sprecherin und Listenplatz zwei der AfD Darmstadt. Sie verhöhnt mit dem Kommentar "Schlechte Zeit zum Reisen, Kismet"¹ 15 Menschen die auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken sind.

Diese Menschenfeindlichkeit ist kein Einzelfall, sondern gelebte Praxis der AfD. Die verbalen Entgleisungen aus allen Ebenen der Partei sind inzwischen fast alltäglich.

Doch wir dürfen nicht widerstandslos hinnehmen, dass die AfD diese Menschenfeindlichkeit normalisiert.

Es ist zu wenig die Nazis nicht zu wählen:

Wir müssen aktiv Respekt wählen:

- Konfrontier AfD-Wählende in Deinem Umfeld!

- Schreite ein, wenn Du Diskriminierung miterlebst!

- Werde laut für Menschlichkeit!

Wir sagen:

Schlechte Zeit für Menschenfeindlichkeit, Anja!

Wer die Menschenwürde so leichtfertig mit Füßen tritt, darf keinen Platz in der Politik haben.

Menschenwürde ist nicht verhandelbar - Deswegen rufen wir Dich auf am kommenden Sonntag Deine Menschlichkeit zu bewahren und eine Partei zu wählen, die Respekt vor menschlichem Leben hat.

¹ Darmstädter Echo: "Darmstädter AfD-Kandidatin Swars verhöhnt tote Geflüchtete"