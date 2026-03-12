Lebensgefährliche Stolperfalle Görlitzer Park: 48-Stunden-Ultimatum an den Senat

********************************************************

Offener Brief der Initiative Görli 24/7

An:

Kai Wegner, Regierender Bürgermeister Berlin

Iris Spranger, Innensenatorin, Berlin

Christoph Schmidt, Grün Berlin GmbH

Im Rahmen der unsinnigen, populistischen, vor Ort breit abgelehnten und dilettantisch durchgeführten Baumaßnahmen zur nächtlichen Sperrung des Görlitzer Parks wurde kürzlich am Eingang Glogauer Straße eine lebensgefährliche Stolperfalle geschaffen.Mitten auf dem stark begangenen und auch viel von Radfahrenden genutzten Querungs-Weg durch den Görlitzer Park ragt nun ein ca. 7 cm hohes Stahlstück aus dem Boden, das offensichtlich zur Verankerung der neu gebauten Torflügel dienen soll. Sowohl für Fußgänger*innen als auch für Fahrradfahrende stellt diese Konstruktion bei offenen Toren eine immense Gefahr da (siehe Fotos).

Innerhalb der wenigen Tage seit Einbau dieser Stolperfalle kam es hier bereits zu diversen Unfällen. Bei manchen dieser Unfälle waren auch Kinder betroffen. Dass es hier zu schweren Verletzungen bis hin zu Todesfällen kommen könnte ist offensichtlich. Selbst in den wenigen Minuten, als hier kürzlich der rbb für einen Beitrag drehte, kam es an dieser Stelle zu einem Unfall (Minute 3:03). Erst letzte Woche ist übrigens in Berlin-Marzahn ein Radfahrer nach einem Sturz gestorben.

Hiermit fordern wir Sie als Verantwortliche für die Errichtung der Tore und Zäune um den Görlitzer Park auf, bis Samstag, 14.03.26 um 10 Uhr die lebensgefährliche Stolperfalle am Eingang Glogauer Straße in den Görlitzer Park zu entfernen. Sollte das nicht geschehen, wird die Kreuzberger Bevölkerung die Entschärfung dieser gefährlichen Situation selbst in die Hand nehmen.

Auch an vielen anderen Eingängen zum Görlitzer Park wurden Stolperfallen geschaffen, indem fachwidrig in die Mitte der Wege aus dem Boden ragende Bodenanker für die neuen Tore gesetzt wurden. Auch diese Stolperfallen sind bis spätestens Ende März zu entfernen.

Allen Personen, die an den neu geschaffenen Stolperfallen im Görlitzer Park verunglücken, wird empfohlen, sich bezüglich Schmerzensgeld und Schadenersatz an den Berliner Senat zu wenden, der hier wieder offen rechtswidrig agiert (vergleiche zu Haftung bei Stolperfallen z.B. hier).

Berlin, 12.03.26

Initiative Görli 24/7