3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe März 2026

Der Knastrebell Andreas Krebs musste seinen Hungerstreik abbrechen

Andreas musste seinen Hungerstreik gegen seine Verlegung in die Isolationshaft bereits am 12.2.2026 nach 18 Tagen aus gesundheitlichen Gründen beenden! Nach einer Zellenrazzia wurden bei ihm angeblich Drogen gefunden. Er geht davon aus, dass ihn Drogen untergeschoben worden sind. Daraufhin wurde er auf die Isolationsstation A9 verlegt. Seine Bedingungen haben sich dort generell verschlechtert: Wie es genau bei ihm aussieht, wollen wir von ihm persönlich erfahren! Unterstützt und schreibt ihm weiter:

Andreas Krebs

JVA Tegel Haus 9

Seidelstraße 39

13507 Berlin

Anna und Arthur halten das Maul!

Dazu ein Gespräch mit einer Genossin von der Roten Hilfe

Im Zusammenhang mit der Festnahme von Daniela Klette und der internationalen Fahndung nach Burkhard Garweg und Volker Staub gab es bald 50 Vorladungen. Wir gehen davon aus, dass es zu weiteren Zeug:innenvorladungen kommen wird. Das alles dient zu Abschreckung nicht nur für die älteren, sondern auch für alle jüngeren Kämpfer:innen, denn alle sind alle akut von Repression, Vorladungen und Knast wegen antifaschistischen, internationalistischen, antimilitaristischen und klassenkämpferischen Aktivitäten gegen das herrschende System betroffen.

Das neue Gefangenen Info 458 ist erschienen

Kürzlich ist die neue Ausgabe mit dem Schwerpunkt Proletarische Enteignung erschienen.

Die Sendung wird wiederholt am Donnerstag, den 5.3. von 11-12 Uhr Dienstag, den 10.3. von 19-20 Uhr, Donnerstag, den 12.3 von 11-12 Uhr und von 22-23 Uhr. Sowie Dienstag, den 17.3. und 24.3. jeweils von 19-20 Uhr.

Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 7. April 2026 von 19–20 Uhr geben. Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de

