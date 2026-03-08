stuttgart: keine räume für die afd – veranstaltungsort der wahlparty angegriffen!

die afd zog es vor den ort für ihre wahlfeier nicht zu veröffentlichen, deshalb machen wir es nun, das arcoten camino hotel in der heilbroner straße. um ein bleibendes andenken zu hinterlasen haben wir es auch mit mehreren, mit farbe, gefüllten christbaumkugeln beworfen. während die afd also heute abend ihr wahrscheinlich bestes ergebnis bei den baden-württembergischen landtagswahlen erzielen wird, haben wir der location gezeigt, dass es konsequenzen hat der afd zu hofieren und ihnen räumlichkeiten zur verfügung zu stellen.die rechtsentwicklung schreitet voran, forderungen nach einem härteren kurs gegen geflüchtete, rufe nach sozialabbau und innere und äußere aufrüstung prägen den diskurs. dies alles finden nicht nur bei der afd, sondern auch die anderen bürgerlichen parteien setzten diese politik bereits mehr und mehr durch.auf auf den straßen stuttgarts spiegelt sich das immer wieder. bestes beispiel ist die demonstration gestern am 07.03.2025 von „bawü steht auf“. eine demonstration durchzogen von schwurblern, rechten und faschos. der legitime und wichtige gegenprotest dagegen wurde mit pfefferspray und knüppeln angegriffen und über 8 stunden festgesetzt, sowie mit erkennungsdienstlichen behandlungen willkürlich schikaniert.

ob nun aus wirtschaftlichem oppurtunismus oder überzeugung ist letztendlich egal, wer die afd unterstützt hat mit unserem widerstand zu rechnen.