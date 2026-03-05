Lüneburg: Bundeswehr-LKW Typ „Elefant“ abgebrannt - Solidarität mit den streikenden Schüler*innen!

Niemand wird uns vor angeblichen Gefahren schützen, keine Politiker*in, aber auch nicht der Ausbau der Bundeswehr oder die Aufrüstung. Schüler*innen wie euch wird von manchen vorgeworfen, ihr wärt egoistisch und müsstet stattdessen euer „Vaterland“ verteidigen. Das ist Quatsch – Krieg nutzt immer den Reichen und Mächtigen, egal welchen Staates und nicht denen, die in Uniformen gesteckt und an die Front geschickt werden. Es hilft uns am allermeisten, uns miteinander zu verbünden und z.B. zu streiken.

Wenn du kein*e Schüler*in bist und dich fragst, was du gegen die ganze Scheiße machen kannst – Möglichkeiten gibt’s genug:

Wenn du in einer Firma oder in der Forschung arbeitest und dort auch mit Rüstung und Militär kooperiert wird – veröffentliche diese Informationen, verzögere die Abläufe und beschädige Produktion, verweigere die Arbeit. Ob Tech- , Baufirma oder an der Uni oder Schule - der Krieg wird an unzähligen Orten vorbereitet und verwaltet.

Sabotieren wir gemeinsam den Krieg!