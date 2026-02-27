SzeneRotz Ausgabe 13 ist raus!

Hier gelangst du zur Umfrage der aktuellen Ausgabe: https://cryptpad.fr/form/#/2/form/view/lLPJt-cJDeSJq2M0S+SOpIDsIFfRV7xf1...

Du möchtest einen Beitrag einreichen? Dann hier entlang: https://szenerotz.noblogs.org/beitrag-einreichen/

Alle Infos zum Projekt sowie alle vergangenen Ausgaben sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Du möchtest keine SzeneRotz Ausgabe mehr verpassen?

Abonniere den SzeneRotz Newsletter! Trage dazu ins Online-Formular "Beitrag einreichen" einfach "Newsletter" in den Betreff ein und gib deine Mail-Adresse an. (Was du in die anderen Felder einträgst, spielt keine Rolle.) Dann wirst du bei jedem Release – also ungefähr alle zwei Wochen – benachrichtigt. Kein Spam, kein Schnickschnack.

Du nutzt einen RSS-Feed Aggregator? Dann kannst du den Link https://szenerotz.noblogs.org/feed einfügen und so stets up-to-date bleiben. Wtf ist ein RSS-Feed Aggregator? Das ist nen Programm, dass sich Inhalte von Quellen zusammensammelt, die RSS-Feed nutzen. Einfach „RSS“ im App-Store des Vertrauens (z.B. F-Droid) eingeben. Gute Erfahrungen wurden bspw. mit der App „Read You“ gemacht.

Und natürlich findest du die SzeneRotz weiterhin an Szene-Orten in Hannover und auf der Website. :)