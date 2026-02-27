Heraus zum 18.03.!
von: anonym am: 27.02.2026 - 14:37
Antifaschismus wird weltweit kriminalisiert. Zeit was zu tun!
Themen:
Regionen:
Antifaschismus wird weltweit kriminalisiert. Zeit was zu tun!
In der letzten Nacht haben einige Brücken im Bonner Umfeld eine kleine Verschönerung bekommen.
Könnt ihr alle Banner finden?
Free all Antifa! SoliGrüße nach Düsseldorf, Dresden und Budapest!
Ergänzungen
