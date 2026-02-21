Görli-Schließung ab Anfang März geplant! (B)

Manche der für Millionen gebauten neuen Zäune, Tore und Drehkreuze am Görli sehen stabiler aus als sie sind. Manche sehen sehr unstabil aus und sind es auch. Nicht umsonst hatten die Cops argumentiert, dass alle Transparente vom teuren neuen Görli-Zaun entfernt werden müssen, damit dieser bei etwas Wind nicht gleich wieder einstürzt.

Und vielleicht haben ja eh manche von der letzten Fahrrad-Reparatur zufällig noch ein paar Imbus- und/ oder Schraubenschlüssel in der Tasche, wenn sie das nächste Mal im und um den Görli unterwegs sind?

Es könnte einiges getan werden! Achtet auch gerne auf Ankündigungen...

Mieten senken, Immobilienkonzerne vergesellschaften, guter Wohnraum für alle! Unser Görli bleibt offen!