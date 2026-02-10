Angriff auf unsere Genossen

Auf dem Rückweg von einer bürgerlichen Demonstration befanden sich drei unserer Genossinnen auf dem Heimweg, als sie von einer etwa zehnköpfigen Gruppe der JN abgefangen wurden. Die Gruppe trat aggressiv auf und bedrohte unsere Genossinnen mit Gewalt. Angesichts der klaren zahlenmäßigen Überlegenheit entschieden sich unsere drei Genossinnen, sich der Situation zu entziehen und den Rückzug anzutreten. Sie wurden von den Angreifern verfolgt, konnten sich jedoch letztlich in Sicherheit bringen.

Dieser Vorfall steht nicht für sich allein. Vielmehr reiht er sich ein in eine fortlaufende Serie von Bedrohungen und Angriffen, denen antifaschistisch engagierte Menschen in vielen Teilen Deutschlands ausgesetzt sind. Immer wieder sehen sich Antifas Einschüchterungsversuchen, körperlichen Angriffen und gezielten Provokationen durch organisierte rechte Strukturen gegenüber.

Wir nehmen solche Entwicklungen ernst. Sie zeigen einmal mehr, wie notwendig solidarische Strukturen, Aufmerksamkeit und gegenseitige Unterstützung bleiben. Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen dieses Angriffs und bei allen, die täglich mit rechter Gewalt konfrontiert sind.

Dieser Angriff wird folgen haben!