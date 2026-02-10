Weichreite auf linken Demos: Rechte Provokation ist keine Pressearbeit

Weichreite ist ein rechter Streamer, der sich gezielt auf linken Demonstrationen herumtreibt.

Er sucht nicht den Dialog, sondern die Provokation.

Mit scheinbar naiven Fragen versucht er, Menschen vor laufender Kamera bloßzustellen.

Dieses Verhalten ist kein Journalismus, sondern kalkulierte Störung.

Immer wieder taucht er dort auf, wo er nicht willkommen ist.

Linke Demonstrationen sind kein Content-Lieferant für rechte Klickökonomie.

Seine Masche lebt davon, Grenzen zu überschreiten und Reaktionen zu erzwingen.

Dabei ignoriert er bewusst mehrfach geäußerte Aufforderungen, Abstand zu halten.

Auch Hinweise auf sensible Bereiche und seineFahrzeuge wurden von ihm missachtet.

Respekt vor kollektiven Entscheidungen sieht anders aus.

Wer sich wiederholt über klare Ansagen hinwegsetzt, handelt absichtlich.

Diese Art von Auftreten gefährdet Menschen und Aktionen.

Sie bindet Kräfte, die eigentlich für politische Inhalte gebraucht werden.

Rechte Streamer nutzen unsere Räume, um sie zu delegitimieren.

Das lassen wir nicht unwidersprochen stehen.

Weichreite, deine Oma war nicht dein letztes Opfer. Unsere Aktion sollte dir eine letzte Warnung sein!

Wir kommen wieder!



Wir hören nicht auf.

Antifa – Schwarzer Komet