Knastfeuerwerk in Zwickau für Tobi!

• Tobias wurde durch Wärter*innen mit „Sieg heil!“ Rufen in Empfang genommen.

• Tobias wurde zu Beginn seiner Haft der Kontakt zu Anwält*innen verhindert.

• Tobias und die andere Gefangene waren rund um die Uhr anlasslosen Kontrollen ausgesetzt – inklusive kompletter Entkleidung.

• Rassismus prägte den Haftalltag – sei es durch unterschiedliche Essensausgaben oder durch Beleidigungen gegenüber Menschen ohne ungarischen Pass, insbesondere gegenüber arabischen Gefangenen.

• Wärter*innen und „vermummte Kommandos“ schlugen immer wieder Gefangene zusammen – Betroffene trugen teils schwerste Verletzungen davon. Einmal führten die Folgen eines solchen Überfalls dazu, dass ein Mitgefangener starb.

• Bei klirrender Kälte im Winter war es verboten sich in Decken zu hüllen.

• Bei sengender Hitze im Sommer kollabierten immer wieder Gefangene, da es keine Möglichkeiten zur Abkühlung gab.

• Die Ernährung war mangelhaft und bestand vor allem aus Reis und Nudeln.

• Strom war nur nach Willen der Haftanstalt verfügbar. Oft wurde er als Kollektivstrafe über Stunden abgestellt.

• Duschen konnten nur gelegentlich genutzt werden – oft war das Wasser ausgestellt.

• Bettwanzen und Kakerlaken waren ständige Begleiter seiner Haftzeit.



Die gleichen Haftbedingungen erfährt (FREE)-Maja bis heute. Freiheit für Tobi! Bis alle frei sind!