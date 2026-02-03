Knastfeuerwerk in Zwickau für Tobi!

von: Zwickauer Antifaschist*innen am: 03.02.2026 - 23:58
Unserer Genosse Tobi sitzt mittlerweile seit fast 3 Jahren in Untersuchungs-Haft. Nachdem er in Ungarn für den Budapest-Komplex verurteilt wurde und über 650 Tage in menschen-unwürdiger Haft saß, wurde er aufgrund eines europäischen Haftbefehls am 20.12.2024 nach Deutschland überstellt. In Dresden wird ihm – zum zweiten Mal – der Prozess als Mitglied einer vermeintlichen Antifa Ost-Vereinigung gemacht. Um Tobi eine kleine Freude zu bereiten, haben wir ihm wenige Tage vor Weihnachten im Dezember - ein Jahr nach seiner Überstellung nach Deutschland - ein kurzes aber lautes Feuerwerk beschert.

 

Video-Ausschnitt: https://sendvid.com/6nodsv82

 

Da Tobis ehem. Haftbedingungen in Ungarn wenigen Genoss*innen bekannt waren, hier nochmal eine Zusammenfassung:

    • Tobias wurde durch Wärter*innen mit „Sieg heil!“ Rufen in Empfang genommen.
    • Tobias wurde zu Beginn seiner Haft der Kontakt zu Anwält*innen verhindert.
    • Tobias und die andere Gefangene waren rund um die Uhr anlasslosen Kontrollen ausgesetzt – inklusive kompletter Entkleidung.
    • Rassismus prägte den Haftalltag – sei es durch unterschiedliche Essensausgaben oder durch Beleidigungen gegenüber Menschen ohne ungarischen Pass, insbesondere gegenüber arabischen Gefangenen.
    • Wärter*innen und „vermummte Kommandos“ schlugen immer wieder Gefangene zusammen – Betroffene trugen teils schwerste Verletzungen davon. Einmal führten die Folgen eines solchen Überfalls dazu, dass ein Mitgefangener starb.
    • Bei klirrender Kälte im Winter war es verboten sich in Decken zu hüllen.
    • Bei sengender Hitze im Sommer kollabierten immer wieder Gefangene, da es keine Möglichkeiten zur Abkühlung gab.
    • Die Ernährung war mangelhaft und bestand vor allem aus Reis und Nudeln.
    • Strom war nur nach Willen der Haftanstalt verfügbar. Oft wurde er als Kollektivstrafe über Stunden abgestellt.
    • Duschen konnten nur gelegentlich genutzt werden – oft war das Wasser ausgestellt.
    • Bettwanzen und Kakerlaken waren ständige Begleiter seiner Haftzeit.
 
Die gleichen Haftbedingungen erfährt (FREE)-Maja bis heute. Freiheit für Tobi! Bis alle frei sind!

