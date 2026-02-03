Grundlagen der IT Sicherheit

Die einzelnen Kapitel waren Instagram Posts und sind auch eher darauf ausgelegt. Da die Post sehr gut bei jungen Menschen ankamen, wollten wir diese auch anderen Gruppen zu Verfügung stellen zum posten, verbessern oder als Vorlage für weitere Projekte. Es ist beispielsweise gut möglich diese als Powerpoint Präsentation für gemeinsame Technikverschlüsselung Workshops zu benutzen. (Insbesondere allen Offenen (anarchistischen) Vernetzungen raten wir zu solchen regelmäßigen Terminen um den Anspruch von offener Ansprechbarkeit & Wissensvermittelung auch neben Kampfsporttrainings und Theorievorträgen einlösen zu können.) Die Anleitungen haben natürlich keine Garantien auf Vollständigkeit und können in 1-2 Monate schon wieder veraltet sein. Die wichtigsten Grundlagen sind aber vorhanden: Die Verschlüsselung eurer Handys und PC sowie gesicherte Backupsticks (die ihr bei Freund*innen lassen sollt für den Fall einer Hausdurchsuchung); als auch die Möglichkeit des anonymen politischen Arbeitens durch Tailsticks und verschlüsselte Mails. Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Sicherheitsvorkehrungen wie alternative Betriebssysteme für eure PCs (Linux, Whonix), VPN Router, Firewall Verbesserungen usw. Bis wir aufgrund neuer Ermittlungsverfahren oder Hinweisen von Genoss*innen nicht eines besseren belehrt werden, glauben wir aber das Veracrypt, Tor, Tails und PGP ausreichen um von Bullen und Nazis nicht gehackt zu werden. Auf die nächsten 100 Nachrichten von Technikmackern, die uns belehren wollen, was wir alles vergessen haben! :)