München: EU-Vertretung mit Farbe angegriffen

Die rechte Regierung in Griechenland will um jeden Preis verhindern, dass weitere Refugees Europa erreichen und setzt dabei auch auf tödliche Gewalt und die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Nicht ohne die volle Rückendeckung der EU und insbesondere Deutschlands versteht sich. Aus Wut auf diese Zustände haben wir letzte Nacht die EU-Vertretung in München angegriffen. In dem Gebäude am Bob-van-Benthem-Platz befinden sich verschiedene europäische Einrichtungen. Die Fassade über dem Eingangsbereich zur EU-Regionalvertretung wurde mittels mit Farbe gefüllter Christbaumkugeln großflächig markiert.

Grenzen auf! Stoppt das Morden an Europas Mauern! Keine dreckigen Deals mit dem Erdogan-Regime! Globale Bewegungsfreiheit und ein gutes Leben für alle!

Hoch die antinationale Solidarität!