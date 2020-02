Farbe für die Founders Foundation (FFF)

Patriarchat, Kapitalismus, Staat, Rassismus.

Jahrhunderte, Jahrtausende der Unterwerfung, der Unterdrückung der Ausbeutung, der Verwüstung, der Zurichtung, der Kollaboration.

Jahrhunderte, Jahrtausende des Widerstandes, des Aufstandes, der Verschwörung, des Widerspruchs, der Rebellion, der Revolutionen, der Solidarität.

Eine lange Zeit. Eine lange Zeit in der es stets möglich war Position zu Beziehen. Eine lange Zeit in der Position bezogen wurde. In der mit dem Nationalsozialismus kollaboriert oder der Widerstand organisiert wurde. In der die Ausbeutung propagiert oder ihr widersprochen wurde. In der sich bemüht wurde andere zu unterwerfen oder Solidarität zu leben. In der die Natur Verwüstet oder sich bemüht wurde sie zu bewahren.

Das Bertelsmann Imperium steht für uns ganz klar auf einer Seite. Auf der Seite der Kollaboration mit dem Nationalsozialismus, der Ausbeutung, der Unterwerfung und der Verwüstung.

Da sind sie natürlich nicht die einzigen.

Wir sind ein Teil derjenigen die dem entgegen stehen, die denken dass die alte Welt durch eine Revolution gestürzt werden sollte und an deren Stelle viele Welten treten sollten. Welten der gegenseitigen Hilfe, der Selbstbestimmung und der Solidarität.

Die Founders Foundation sagt in über-motivierten Tönen sie wolle „etwas bewegen“, „gutes tun“. Sie wollen kreative junge Köpfe mit den alten großen Unternehmen zusammen bringen um Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu finden.

Die Founders Foundation ist eine Tochtergesellschaft der Bertelsmann Stiftung, der aus Steuergründen ein Großteil des Bertelsmann Konzerns gehört.

Wir akzeptieren nicht, dass dieselben, die uns in diese gesellschaftliche und ökologische Misere gebracht haben uns im Namen von grüner Energie und smarten Lösungen auch noch die Zukunft versauen.

Deshalb sagen wir: „Founders Foundation - Fuck off!“

We are the Hinterland of resistance and we throw things at you.

In diesem Fall Farbbeutel an ihr Gebäude am 11.02.2020.

