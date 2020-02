/*NEIN zur Überwachungsstadt Hamburg! Sankt Pauli bleibt kämpferisch!*/ /

/Wir wollen zum Fußball gehen, ohne zum Ziel unverhältnismäßiger

Repression und Willkür durch die Polizei zu werden. Doch die

Repressionen gegenüber Fußballfans nehmen weiter zu. Wir werden dabei

zum Testfeld für Maßnahmen, die schließlich auf die gesamte Bevölkerung

ausgeweitet werden. Hamburg wird immer mehr zur Überwachungsstadt. Wir

werden das nicht akzeptieren und fordern eine Veränderung in der Politik

dieser Stadt! Wir fordern einen sachlichen Diskurs über Fanverhalten und

-rechte. Dafür wollen wir gemeinsam mit euch auf die Straße gehen und

unseren Forderungen Gehör verschaffen:/

//

/*Sofortige Rücknahme des neuen Polizeigesetzes!*/

//

/Die neu geschaffene gesetzliche Grundlage für eine automatisierte

Datenanalyse ermöglicht es der Polizei, umfassende

Persönlichkeitsprofile zu erstellen und Beziehungen zwischen Menschen

auszuwerten. Die Polizei kann nun gesetzlich verankert und willkürlich

in Ort, Dauer und Umfang Menschen zu Meldeauflagen zwingen. Ohne

jegliche Verdachtsbegründung darf sie Personen zur gezielten Kontrolle

ausschreiben und gründlich durchsuchen. Die Polizei ermächtigt sich so

selbst zu umfassenden Personenkontrollen. Des Weiteren wurde die Dauer

der Datenspeicherung erheblich ausgeweitet und die maximale

Aufbewahrungsfrist sogar verdoppelt. Nicht zuletzt die Einschränkungen

der Kontrollbefugnisse des Amts für Datenschutz zeigen den konkreten

Verlust von Bürger*innenrechten./

//

/Wir brauchen keine Erweiterung der polizeilichen Befugnisse, sondern

eine Einschränkung!/

//

/*Eine unabhängige Kontroll- und Beschwerdestelle für die Polizei Hamburg!*/

//

/Da bis heute eine unabhängige Beschwerdestelle fehlt, gibt es keine

Möglichkeit, willkürliches und rechtswidriges Verhalten seitens der

Polizei zu melden. Die fehlende Aufarbeitung der Polizeigewalt beim

G20-Gipfel und die Weigerung gegen einen NSU-Untersuchungsausschuss sind

beispielhaft für die fehlende Bereitschaft des rot-grünen Senats,

Beschwerden über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen durch Angehörige

der Polizei zu untersuchen und politisch und gesellschaftlich

aufzuarbeiten./

//

/Wir fordern daher für Betroffene eine wirksame Möglichkeit zur

Beschwerde, eine unabhängige, schnelle und angemessene Prüfung der

Beschwerden, sowie eine Beteiligung der Betroffenen im Verfahren!/

//

/*Nein zur Beteiligung von Vereinen an Kosten für Polizeieinsätze!*/

//

/Mehrfach wurde auch in Hamburg in den letzten Wochen die

Kostentragungspflicht für Polizeieinsätze von Innensenator Andy Grote

aufgegriffen. Fußballvereine sollen für unverhältnismäßige

Polizeieinsätze zur Kasse gebeten werden, obwohl sie keinerlei

Mitbestimmungsrecht bei der Einsatzplanung haben. Damit werden die

Kosten für die reaktionären Vorstellungen von Sicherheit und Ordnung auf

die Vereine abgewälzt./

//

/Wir sagen deshalb entschlossen „Nein!“ zur Kostenbeteiligung von

Vereinen an Polizeieinsätzen!/

//

/*Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter*innen!*/

//

/Soziale Arbeit funktioniert nur mit Vertrauen und Vertraulichkeit. Wenn

Fans sich mit ihren Problemen an die Sozialarbeiter*innen eines

Fanprojekts wenden, müssen sie jedoch befürchten, dass diese als

Zeug*innen in Gerichtsverfahren geladen werden und dort aussagen müssen.

Andernfalls drohen den Sozialarbeiter*innen Ordnungsgelder oder sogar

Haft. Dies bringt die Sozialarbeiter*innen in unzumutbare Situationen

und steht einer vertrauensvollen Fanbetreuung entgegen./

//

/Wir fordern eine Reform des Zeugnisverweigerungsrechts für

Sozialarbeiter*innen, um die Mitarbeiter*innen und die sensiblen

Arbeitsfelder der Fanprojekte zu schützen!/

//

/*Schluss mit den Provokationen der SKB gegen die Fanszene! SKB

abschaffen!*/

//

/Die Szenekundigen Beamten (SKB) sammeln Daten, um sie gezielt gegen

einzelne Fußballfans verwenden zu können. Sie sind dadurch maßgeblich an

Repressionsmaßnahmen gegen die Fanszene beteiligt. Mit gezielten

Provokationen bedrängen sie Fans, um Anlässe für willkürliche Anzeigen

und Maßnahmen zu schaffen. Die Datensammlung der SKB erfüllt keine

datenschutzrechtlichen Voraussetzungen und der daraus entstehende

Bericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) liest sich

immer mehr in Struktur und Sprache wie ein Verfassungsschutzbericht./

//

/Wir fordern deshalb die Auflösung der SKB-Einheiten!/

//

/*Verfassungsschutz abschaffen!*/

//

/Der Verfassungsschutz ist ein Geheimdienst, der willkürlich Menschen

ausspionieren kann. Wer sich politisch engagiert, muss damit rechnen,

von Spionage betroffen zu sein. Insbesondere antifaschistisches

Engagement wird regelmäßig durch den Verfassungsschutz kriminalisiert.

Dies steht einer Meinungsvielfalt entgegen. Einer Kontrolle durch

externe Instanzen entzieht sich der Verfassungsschutz erfolgreich unter

Verweis auf Quellen- und Methodenschutz und übersteht auch dadurch

zahlreiche Skandale. Spätestens seitdem bekannt ist, wie stark er in die

Morde des NSU verstrickt ist, ist deutlich, wie gefährlich und

unkontrollierbar diese Behörde ist./

//

/Wir fordern daher die sofortige Abschaffung des Verfassungsschutzes!/

//

/*Stoppt rassistische Kontrollen!*/

//

/Täglich werden Migrant*innen und People of Colour rassistischen

Kontrollen ausgesetzt, beispielsweise unter dem Deckmantel des „Kampfs

gegen Drogen“. Geflüchtete werden kriminalisiert und eingeschüchtert,

anstatt dass struktureller Rassismus und eine rassistische

Asylgesetzgebung problematisiert und verhindert werden./

//

/Wir sind daher solidarisch mit all jenen von Rassismus Betroffenen. Wir

fordern ein Ende der rassistischen Kontrollen und ein Umdenken in der

Politik!/

//

/*Schluss mit der Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung!*/

//

/Die kurdische Bewegung ist immer wieder der Repression von

Sicherheitsbehörden ausgesetzt. Grundlage ist das 1993 erlassene

PKK-Verbot in Deutschland. Dies legitimiert seit vielen Jahren die

permanente und umfassende Kriminalisierung von Aktivist*innen und

Strukturen. Wir als Fanszene zeigen uns solidarisch mit der

emanzipatorischen kurdischen Bewegung./

//

/Wir fordern ein Ende der Kriminalisierung des politischen Engagements

von kurdischen Aktivist*innen in Deutschland!/

//

/*Alle auf die Straße!*/

//

/Kommt daher am 01.02. alle gemeinsam mit uns auf die Straße gegen

verschärfte Überwachung, Repression und die Kriminalisierung unserer

Strukturen! Am 23. Februar wird in Hamburg gewählt und wir wollen

deutlich machen, dass es Alternativen zu den aktuellen Entwicklungen gibt./

//

/*NEIN zur Überwachungsstadt Hamburg! Sankt Pauli bleibt kämpferisch!*/

/*Fanszene FC St. Pauli"

*/