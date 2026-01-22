LAP coffee besucht

Gestern haben wir LAP coffee am Senefelder Platz einen Besuch abgestattet. LAP coffee will nicht gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen. LAP coffee soll die Akkumulation von Profiten ermöglichen

Deswegen haben wir die Eingangstür plakatiert, um Kund:innen über die miese Praxis von LAP coffee zu informieren.

LAP coffee geht gegen linke Läden vor, LAP coffee versucht inhaber:innen-geführte Läden in den Kiezen zu vertreiben, um für die noch mehr Profitie für die geldgeilen Investoren zu generieren. Dem stellen wir uns entgegen.

Es bringt nichts die Scheiben zu zerschlagen, deren Schaden die Versicherung bezahlt.

Wir müssen LAP coffee die Grundlage, die Kund:innen, entziehen. Deshalb soll das Plakat Aufklärungsarbeit leisten. Wir werden nicht aufhören, bis die letzte Filiale geschlossen ist.

A, Anti, Antikapitalista!