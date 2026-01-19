Riseup4Rojava: Die Revolution verteidigen!

+++ Demonstration am 20.01. 18 Uhr Marienplatz +++

Die Revolution von Rojava ist existenziell bedroht! Jihadistische Gangs sammeln sich im Namen des Jolani-Regimes unter der Führung der Türkei, um die Revolution zu zerschlagen. Die aktuellen Angriffe auf Nord- und Ostsyrien sind ein Versuch, die Einheit der Völker, der Kurd:innen, Araber:innen, Alawit:innen und Armenier:innen anzugreifen. Während sie der Frauenrevolution die Kapitulation aufzwingen wollen, hat der Widerstand von Sheikh Maqsoud bewiesen, dass sich diese Revolution niemals ergeben wird.

Wir müssen jetzt für alle Völker, die nach Freiheit kämpfen, aufstehen und die Revolution auf jede mögliche Weise verteidigen. Die Revolution, die gegen das Assad-Regime aufgestanden ist, das IS-Kalifat zu Fall brachte und in dieser Zeit zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung geworden ist, kann ein weiteres Mal über die gleiche Mentalität siegen. Die revolutionäre Kraft kommt nicht von irgendeiner äußeren Kraft, sondern es ist die Kraft der vereinten Menschen und Völker, es ist unsere Kraft.

In diesem Sinne sind wir dem Aufruf von Riseup4Rojava gefolgt und haben uns in München die Straße genommen, um die Revolution auch hier in Deutschland zu verteidigen. Wir rufen auf zur Demonstration am 20.01. um 18 Uhr am Marienplatz in München!

Biji Berxwedana Rojava!

Lang lebe die Revolution von Rojava!