Aufruf des Saalbau Letmathe gegen die "Generation Deutschland NRW"
In der Vergangenheit haben die Stadt Iserlohn und der "Städtischer Saalbau Letmathe e.V." die Klappe gehalten, wenn sie ihre Räume den Faschisten der AfD zur Verfügung gestellt haben. Das ist schade, aber um so mehr ist es zu begrüßen, dass zum Gründungstreffen der Generation Deutschland (GD) NRW am 17.01.26 nun durch den Träger des Veranstaltungsortes klare Kante gezeigt wird. Hier das Statement, welches im Veranstaltungskalender des Saalbau Letmathe veröffentlicht wurde.
Die Stadt Iserlohn und der e.V. "Städtischer Saalbau Letmathe" laden zu Gegenprotest und Sabotage der geplanten Gründungsveranstaltung der "Generation Deutschland NRW" ein. Kein Fußbreit für die AfD und ihre lächerliche Bande von Jung-Nazis! Kommt zum Saalbau Letmathe in der Von-der-Kuhlen-Straße 35 und zeigt den Nazischweinen was ihr von ihnen haltet!
Danke, dass ihr euch endlich gerade macht! Nazis aufs Maul!
---------
greetz 2 martha root and maia crimew
Ergänzungen
Umfragen: Jeder 4. will recht populäre AfD wählen. Weiter so!
Kluge Menschen unterstützen die recht populäre AFD.
Nur noch diese von "Demokraten" bezahlten Antifa-Aufhetzer und diese blöden aufgehetzten Antifa-Vandalen machen noch Probleme.
Alle hoffen auf baldige Koalition mit der recht beliebten AFD.
Die CDU-Brandmauer muß fallen wie die Berliner Mauer 1989!
Jede Diktatur verbietet konkurrierende Parteien, verbietet und blockiert Nachrichtenmedien aus dem Ausland und hat eine Schlägertruppe wie SA oder Antifa. Wenn man mit Wahlen etwas ändern könnte, dann hätte man sie abgeschafft.
Warum die AfD trotz Propaganda und Hetzen gegen die AfD immer beliebter wird? Weil die AfD gegen Waffenlieferungen ist, gegen Kriegausweitung ist und nur an das Wohl der eigenen Bürger denkt.
Nur diese eine Partei AfD ist gegen Beteiligung am Krieg. Nur diese eine Partei AfD denkt an das Wohl und an die Zukunft der eigenen Bevölkerung. Nur diese eine Partei AfD stellt im Bundestag an sogenannte Demokraten auch unangenehme Fragen. Die anderen Abgeordneten sind nur fürstlich bezahlte Ja-Sager.
Alternative für Deutschland überholt in den Umfragen (23%) langsam alle bisherigen Parteien, weil die Ampelkoalition Deutschland gegen die Wand fährt. Mit jeder westlichen Waffenlieferung kommt der Einsatz von Atomwaffen etwas näher, deswegen will die AfD keine Waffen an die Ukraine liefern. Seit Langem schon fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj moderne westliche Kampfflugzeuge für sein Land. Nun scheint ihm der Durchbruch gelungen zu sein. Waffenlieferungen sind wie Benzin in einem Feuerlöscher. Deswegen findet die AfD trotzt der Hetze in den Mainstream-Medien immer mehr Sympathisanten und Unterstützer. Wer will schon einen atomaren Weltkrieg erleben? Die nur ausgesetzte Wehrpflicht kann jederzeit wieder eingeführt werden.
Jeder anständige Mensch, der gegen Unrecht ist, müßte die AfD verteidigen und unterstützen, weil die AfD ständig mit unsauberen undemokratischen bis kriminellen Methoden bekämpft wird. Dazu dienen die für Hetze und Verleumdung bezahlten Journalisten. Jeder kennt die unfairen Fernsehdiskussionen, wo eine Person aus der AfD von 5 Gegnern der AfD vor der Kamera ständig provozierend, unterbrechend auf falsches Wort wartend fertig gemacht wird. Besonders oft werden gegen die AfD die stark abgenutzten Nazikeulen und Antisemitismus-Keulen eingesetzt. Weiter werden gegen die AfD illegale bis kriminelle Mittel wie die von den bezahlten geistigen Brandstiftern Links Unten Indymedia aufgehetzte Demo- und Schläger-Truppe Antifaschistische Aktion zur Einschüchterung, Bedrohung, Behinderung, Nötigung, Sachbeschädigung an Gebäuden, Brandstiftung an Fahrzeugen. Wenn die sogenannten Demokraten die AfD an den Wahlurnen nicht besiegen können, dann greifen diese sogenannten Demokraten zu diesen genannten undemokratischen an Nazis erinnernden Methoden. Die AfD nervt die sogenannten Demokraten, weil sie nur die Interessen der einheimischen Bevölkerung vertritt und Deutschland als Kriegspartei verhindern will, deswegen wurde aus der AfD trotz der verleumderischen Propaganda in allen Mainstream-Medien eine zunehmend beliebte Volkspartei. Jetzige Stand, die AfD wollen schon 20% der Bürger wählen. Weiter so!
