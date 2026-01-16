Renee Good Plakat
Kleines Plakat in Solidarität mit den Widerstand in den USA und Erinnerung an Renee.
Für alle die, den Widerstand in den USA unterstützen wollen – ein kleines Plakat in Erinnerung an Renee Good. Die optimale Druckgröße ist A3: https://de.indymedia.org/sites/default/files/2026/01/Renee Good.pdf
Die Crimethinc.com URL haben wir eingefügt, weil Crimethinc ganze gute Berichterstattung und Analysen zum Thema hat.
Der Plakat-Text lautet:
Rememember Renee
Don‘t let the state destroy
All good in the World
Support the resistance against Trump
For a world without cops and the state!
Infor from the resistance: crimethinc.com
Hintergrund ist ein Gesichts-Bild von Renee in schwarz-weiß (Graustufen) Der Text ist weiß in verschiedenen Größen und Großbuchstaben. An der Seiten unten sind zwei Anarchie-Zeichen.