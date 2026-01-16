Renee Good Plakat

Für alle die, den Widerstand in den USA unterstützen wollen – ein kleines Plakat in Erinnerung an Renee Good. Die optimale Druckgröße ist A3: https://de.indymedia.org/sites/default/files/2026/01/Renee Good.pdf

Die Crimethinc.com URL haben wir eingefügt, weil Crimethinc ganze gute Berichterstattung und Analysen zum Thema hat.

Der Plakat-Text lautet:

Rememember Renee

Don‘t let the state destroy

All good in the World

Support the resistance against Trump

For a world without cops and the state!

Infor from the resistance: crimethinc.com

Hintergrund ist ein Gesichts-Bild von Renee in schwarz-weiß (Graustufen) Der Text ist weiß in verschiedenen Größen und Großbuchstaben. An der Seiten unten sind zwei Anarchie-Zeichen.