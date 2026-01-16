Renee Good Plakat

von: Crushed ICE am: 16.01.2026 - 02:09
Feminismus

Kleines Plakat in Solidarität mit den Widerstand in den USA und Erinnerung an Renee.

 

Für alle die, den Widerstand in den USA unterstützen wollen – ein kleines Plakat in Erinnerung an Renee Good. Die optimale Druckgröße ist A3: https://de.indymedia.org/sites/default/files/2026/01/Renee Good.pdf

 

Die Crimethinc.com URL haben wir eingefügt, weil Crimethinc ganze gute Berichterstattung und Analysen zum Thema hat.

 

 

 

Der Plakat-Text lautet:

Rememember Renee

 

Don‘t let the state destroy

 

All good in the World

Support the resistance against Trump

 

For a world without cops and the state!

 

 

 

Infor from the resistance: crimethinc.com

Hintergrund ist ein Gesichts-Bild von Renee in schwarz-weiß (Graustufen) Der Text ist weiß in verschiedenen Größen und Großbuchstaben. An der Seiten unten sind zwei Anarchie-Zeichen.

 

 

 

 

PDF icon Renee Good.pdf
Creative Commons by-nc-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen - nicht kommerziell