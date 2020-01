[MUC] Soliaktion mit Hausbesetzung in Dresden: Putzi bleibt!

Am Freitag wurde drei Villen in der Dresdener Neustadt erfolgreich besetzt. Argenta, der Eigentümer der Gebäude hat nun Strafanzeige gegen die Besetzer*innen gesetellt. In Solidarität mit der Besetzung haben wir dem Sitz des Unternehmens am Prinzregentenplatz in München einen Besuch abgestattet und den Eingangsbereich ein wenig verschönert. Putzi bleibt! Argenta enteignen!

Infos zur Besetzung: https://twitter.com/wirbesetzendd