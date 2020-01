Merry Crisis and a Happy New Fear!

Getreu diesem Motto statteten wir dem Landtagsabgeordneten der AFD Frank Grobe am 24.12.2019 einen Besuch in Eltville ab. An seiner Hauswand hinterließen wir eine rote Grußbotschaft. Frank Grobe ist nicht nur Mitglied der Landtagsfraktion der Alternative für Deutschland, sondern auch als parlamentarischer Geschäftsführer der Partei tätig.

Die AFD vertritt rassistische und faschistische Ideale und wird mit ihrer diskriminierenden Politik durch die Demokratie geschützt. Das ist für uns umso mehr ein Grund diesen Staat abzuschaffen und diesen Pappnasen ihr Ruckzugsräume ungemütlich zu machen. Wir wollen die privaten Räume angreifen und den NachbarInnen deutlich machen, dass neben ihnen ungestört ein Faschist wohnt.

In einem Staat, der nach der angeblichen Entnazifizierung trotzdem noch Alt-Nazis in hohen Positionen wie beispielsweise in der Justiz und der Exekutive einsetzt, muss dringend etwas geändert werden!

Nazis raus aus der Politik!

Es gibt kein ruhiges Hinterland!

Alerta!