Autos und Funkmast der Bullen brennen in Leipzig

Am 29. Januar 2020 wird vor dem Bundesverwaltunggericht die Verhandlung über das Verbot von linksunten.indymedia.org geführt. Dieser Anschlag gilt in erster Linie den Repressionsorganen, die linksunten verboten haben, also den Bullen und ihren Chefs in den Innenministerien: Nehmt ihr uns unsere Medien weg, dann machen wir eben euren Kram kaputt.

An anderer Stelle wurde behauptet es wäre nicht so bedeutsam wie der Prozess ausgeht, da "die Repression unser Verlangen nach eigener unabhängiger Berichterstattung nicht zu zähmen vermag". Wir würden es lieber etwas anders formulieren: Dieser Prozess ist eine Gelegenheit, das Verbot von linksunten.indymedia.org nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln zum Thema zu machen. Denn nachdem aus der Bewegungsecke, die wir ja in der Hauptsache linksunten genutzt haben, lange nicht so super viel dazu kam, können wir, andere antagonistische Bewegungsteile sowie die publizierende Linke, dieses Verbot/Zensur nun nocheinmal problematisieren.

Es ist allgemein bekannt, dass die meisten Leute ihren Glauben in den Staat verloren haben, so sie ihn jemals hatten. Wir sind auch wie die meisten Leute, dennoch werden wir den Prozess interessiert verfolgen und begrüßen es, dass Leute die Arbeit auf sich nehmen, das Verbot juristisch aufzuarbeiten. Denn unsere Freiräume werden nicht hauptsächlich mit Krawall erkämpft oder verteidigt, sondern eben auch auf juristischem Weg und vor allem durch vielfaches solidarisches Handeln, was man nicht immer auf den ersten Blick sieht.

Am Samstag den 25. Januar 2020 um 17 Uhr wird es in Leipzig am Simsonplatz eine Demo zum Thema linksunten Prozess geben. Kommt gerne dort hin oder macht was bei euch zu Hause dazu.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahreskalender ist der EU-China Gipfel mit Schwerpunkt Wirtschaft in Leipzig vom 13. bis zum 15. September 2020. Das wird ein größeres Zusammenkommen der derzeit herrschenden Feinde der Freiheit sein, die sich darüber austauschen, wie der Kapitalismus noch besser international funktionieren kann, wie bestehende Handelshemmnisse überwunden werden können und wie die Ausbeutung der Leute weiter intensiviert werden kann. Dazu wird dieser Abschaum mitsamt seinen Anhängseln und natürlich dem unvermeidlichen Bullen- und Spitzelapparat über die Stadt herfallen. Wir möchten Euch, liebe Genoss*innen, gerne einladen zu dieser Gelegenheit nach Leipzig zu kommen um diesen Scheissgipfel, den wir verabscheuen, auf eine euch genehme Weise zu kommentieren.

Zu guter Letzt grüßen wir noch die Drei von der Parkbank, deren Prozess ja nun am 8. Januar um 13 Uhr vor dem Landgericht Hamburg, Saal 237 startet. Viel Kraft euch für diese aufreibende Zeit.

Nieder mit dem Staat - Für die Anarchie