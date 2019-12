Rewe-Markt in Einbeck als Nazishop gekennzeichnet Gestern Nacht haben wir den Rewe in der Einbecker Marktstraße als das gekennzeichnet was er ist: Ein Nazishop! Hier decken sich die Neonazis der Kameradschaft Einbeck regelmäßig mit Alkohol und anderen Dingen ein. Da Geld scheinbar auch dann nicht stinkt, wenn es von Neonazis kommt, rufen wir zum Boykott des Supermarktes auf, um ihn an genau dieser Stelle zu treffen. Solange bis hier keine Neonazis mehr bedient werden! Regelmäßiger Alkoholkonsum spielt bei Neonazis eine entscheidende Rolle. Sich "Mut anzutrinken", bzw. eine durch Alkohol gesenkte Hemmschwelle kann im falschen Moment Allen zum Verhängnis werden, die nicht in das verqueere, neonazistische Bild passen! Bei der Aufarbeitung des Themas kann die Marktleitung dann auch gleich mal "Tinchen" Schenk zum Mitarbeiter*innengespräch bestellen und erfragen, wieso sie so ein vertrauliches Verhältnis zur Kameradschaft Einbeck hat. Darüber hinaus hat sie noch bei mehreren Gelegenheiten in den Gegenprotesten zur Kameradschaft rumgelungert und in der Stadt "Späharbeiten" als vermeintlich unbekannte Person für die Kameradschaft Einbeck geleistet. Zuguterletzt dann noch der Hinweis, dass sich auch der Marktkauf und Kaufland mit diesem Thema auseinandersetzen sollten. Auch hier hat Geld scheinbar höhere Priorität als die Sicherheit der Mitmenschen in Einbeck! Kein Alk für gewaltbereite Nazis in Einbeck!!!