Nazi-Outing Marika Hartmann

Nachdem Michael Hetzel (Rhein-Main Steht Auf) seine Organisation aufgelöst und damit auch die Silvesterdemo in Aschaffenburg abgesagt hat, gründen Marika Hartmann und Kamil Asiltürk das „Team der Macher“, welches „Ganz anders vorgehen“ wird.

Durch Marikas Verbindungen in die Reichsbürger*innen- und Neonaziszene ist eine weitere Radikalisierung der Szene in Aschaffenburg zu befürchten.

Bei ihrer Deutschlandweiten Teilnahme an Reichsbürger*innen Demos und Anti-CSD-Protesten baute sie gute Verbindungen zu rechten Gruppierungen wie „Deutscher Störtrupp“ (DST) und „Aryan People Resistence“ (APR) auf, welche auch schon in Aschaffenburg auf Demos von „Rhein-Main Steht Auf“ auftraten.

Wie schon bei Michael Hetzel gilt auch bei Marika Hartmann, wir haben dich im Blick und Aktion führt zu Reaktion.

Nicht vergessen, Nazis haben Namen und Adressen!