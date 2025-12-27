Debanking und die Folgen für die Rote Hilfe e.V.
Die Rote Hilfe ist mit einem Infotisch und einer Veranstaltung auf dem Chaos Communication Congress (27.12 – 29.12.25) in Hamburg vertreten.
+ Veranstaltung auf dem CCC
+ Handlungsoptionen
Veranstaltung »Debanking und die Folgen für die Rote Hilfe e. V.«
27.12. | 18.00 Uhr | SoS Stage H | Chaos Communication Congress
Die Rote Hilfe hat, wie viele weitere linke Organisationen in den letzten Wochen auch, ihre Konten verloren. Politische Entscheidung der Trump-Administration führten dazu. Über das SWIFT-System kann die USA auch hierzulande bestimmen, wer ein Konto erhält, wer nicht und wessen Bankverbindung einseitig gekündigt werden muss. . Wir geben einen Überblick was warum bisher passiert ist, was die Folgen für uns sind, wie wir reagiert haben, wie es weiter geht und was IHR jetzt tun könnt.
Pressemitteilung: https://rote-hilfe.de/meldungen/kontokuendigung-wegen-antifa-banken-voll...
Veranstaltungslink: https://events. ccc.de/congress/2025/hub/de/event/detail/debanking-und-die-folgen-fur-die-rote-hilfe-ev
Infotisch
Besucht uns auch an unserem Infotisch im Saal Y, 2. OG
