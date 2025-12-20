4 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe Dezember 2025

Nach einer Aktion gegen den größten israelischen Waffenhersteller Elbit Systems in Ulm sind fünf Aktivist:innen seit dem 8. September in verschiedene Knästen Baden-Württembergs inhaftiert. Sie werden von den Schergen des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung über 1.000.000€, aber auch der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (gemäß § 129 Strafgesetzbuch) beschuldigt. Ihre Anwält:innen erklären dazu: „Die Motivation unserer Mandant*innen war es, größeres Unrecht zu verhindern. Die Elbit Systems Deutschland GmbH und Co KG ist eine 100%ige Tochter der israelischen Elbit Systems Ltd. Diese profitiert erheblich vom Krieg in Gaza und liefert einen Großteil der dort eingesetzten Drohnen. Auch die Elbit Systems Deutschland muss sich daher ihrer Mitverantwortung für Kriegsverbrechen in Gaza stellen. …..“ weiter schreiben sie „Wir fordern, unsere Mandant:innen umgehend aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Die Sicherungshaft wird unter den verschärften Bedingungen von strikter Telefon- Besuchs- und Briefkontrolle vollzogen. Einzelne Beschuldigte sind 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle eingesperrt. Ihnen wird bspw. der Zugang zu Büchern und Gemeinschaftsveranstaltungen erschwert.“ Statement der Anwält:innen nachzulesen auf https://senderfreiespalaestina.de/infoblatt-pdfs/pressemitteilung-vertei...

Interview mit einem Vertreter des „Bündnis Waffenlieferung stoppen!“ (BWS) aus Hamburg

Er berichten über Aktionen im Hafen gegen Waffenlieferungen nach Israel durch die Firma Maersk und jetzt auch gegen die israelische Reederei ZIM. ZIM treibt durch seine wichtige Rolle im israelischen Außenhandel die Kriegsmaschinerie des zionistischen Regimes an und trägt damit entscheidend zur Aufrechterhaltung der Besetzung und Fortsetzung des Völkermords in Palästina bei.

Auch andere ZIM-Schiffe aus Übersee legen regelmäßig in Hamburg an. Mehrere Organisationen arbeiten daran, auch in Hamburg die BLOCK THE BOAT – Kampagne ins Leben zu rufen. Es muss auch grade von Hamburg die Botschaft ausgehen, dass Israels Regime des Siedlerkolonialismus und Profite mit Apartheid im Hafen nicht willkommen sind.

Bericht zu den hungerstreikenden Gefangenen aus der Türkei

Seit dem 1. Mai 2023 wehren sich Gefangene gegen die Grubengefängnissen. Einer von ihnen, Serkan Onur Yilmaz hat seinen Widerstand am 21. November 2025 nach 375 Tagen unterbrochen. Er hatte seinen unbefristeten Hungerstreik am 11. November 2024 im Pit-Type-Gefängnis in Antalya begonnen. Das Ziel seines Widerstands war die Schließung der Pit-Type-Gefängnisse und die Verlegung in ein Gefängnis, das kein Pit-Type-Gefängnis ist und in dem seine Kameraden inhaftiert sind. Der Widerstand gegen diese Isolations wird nun von 13 Widerstandskämpfer:innen in Hochsicherheitsgefängnissen weiter geführt. Auch wollen wir uns mit den Inhaftierten Fikret Akar und Ayberk Demirdögen beschäftigen, die sich nach über 200 Tagen Streik in einem kritischen Zustand befinden.

Mehr Infos: https://is4pp.org

Aufruf – Silvester vor die Knäste

in Berlin am 31. Dezember | 22:00 Uhr | U-Bhf Turmstraße und überall

2025

