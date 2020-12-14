Kein Raum der AfD & Kein Schloss für Franz Schmid

Der bayrische AfD Landtagsabgeordnete Franz Schmid nutzt heute bereits zum dritten Mal die Stadthalle Weißenhorns um sein rassistisches Gedankengut zu verbreiten und sich mit anderen Rechtsextremisten zu vernetzen. Er versucht in letzter Zeit sehr vergeblich, ein Schloss zu kaufen, um einen rechten Jugendraum zu schaffen (https://www.br.de/nachrichten/bayern/schloss-mattsies-fuer-die-afd-jugen...). Da es der Stadtverwaltung wohl an Handlungswillen fehlt, haben einige Antifaschist*Innen in der Nacht vom 13.12. auf den 14.12. die Sache selbst in die Hand genommen. Die Türschlösser der Stadthalle Weißenhorn wurde mit Sekundenkleber präpariert, ein Banner auf dem Dach angebracht und damit wortwörtlich gezeigt: KEIN RAUM DER AFD UND KEIN SCHLOSS FÜR FRANZ SCHMID.

Wir hoffen, dass unser handwerklicher Beitrag bei der Entscheidung hilft, ob man die Stadthalle weiter der AfD vermieten möchte.