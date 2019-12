[HRO] Brandanschlag auf Auto von Nazi Kevin Käthner

Am 24.12 an „Heiligabend“ haben wir dem Rostocker Fascho Kevin Käthner ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht und vor seiner Wohnung, in Rostock Lütten Klein, sein Auto angezündet.

Er trainiert Boxen beim Polizei Sport Verein (PSV) in Rostock.

Aktiv ist er bei der Gruppe „Nationale Sozialisten Rostock“ (NSR) rund um den Nazi-Kampfsportler David Mallow. Im Internet treten sie unter dem Label „Aktionsblog“ und „Baltik Korps“ auf. In den letzten Monaten haben sie sich einige Male mit Aktionen in der links geprägten Innenstadt von Rostock blicken lassen.

Das diese Nazi Bande sich wieder vermehrt in die Innenstadt traut, wollen wir nicht unbeantwortet lassen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden Kevin eine feurige Weihnacht zu bescheren.

Nazi sein heißt Probleme zu bekommen, wer sich in unserer Stadt in rechten Kreisen herumtreibt muss jeder Zeit damit rechnen „Besuch“ zu bekommen.

Wir kennen euch, wir hassen euch!

Antifa heißt Angriff!

Mehr Infos unter:

https://naziwatchrostock.blackblogs.org/2018/12/12/kontinuierliche-teilnahme-von-rostocker-neonazis-bei-kampfsportveranstaltungen-ein-blick-auf-die-lokalen-strukturen-hinter-den-aktiven-und-besucherinnen/



https://mvspion.noblogs.org/rostock/testseite/

https://ak964.blackblogs.org/2017/06/28/hro-rostocker-beteiligung-bei-neonazistischem-kampfsportseminar/

https://ak964.blackblogs.org/2017/03/20/18-03-2017-rostocker-neonaziaktivitaeten-vom-wochenende/