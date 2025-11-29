Lost & Found: Piepser in Messehalle Gießen

Leider können wir uns nicht mehr daran erinnern, wie viele es waren... war es einer, 10 oder sogar 100? Unser Gedächtnis ist leider auch nicht mehr das, was es mal war, tut uns echt leid!

An ein paar Kleinigkeiten können wir uns aber doch noch erinnern. Die Piepser sind auf zufällige Intervalle von 5-20 Minuten programmiert und das Geräusch hat eine Frequenz von 4200Hz bei 65dB. Die 3D gedruckten Cases dienen dabei als Tarnung.

Ziel des ganzen war es, den Ablauf der Veranstaltung und die AfD'ler*innen maximal zu stören.

Solltet ihr sie vorher schon gefunden haben - Respekt! Der Osterhase war früh drann, aber seid ihr euch sicher, dass ihr alle erwischt habt?

Herzlichst

Die Antifa Reiterstaffel

#FreeAllPolizeipferde