(Marburg) Faschist Nick Schmittberger geoutet

Vorsicht Faschist!

Nick Schmittberger (geb. 09.05.1998) ist vor etwa drei Jahren nach Marburg gezogen, um Politikwissenschaften an der Universität zu studieren. Er stammt aus dem Vogelsbergkreis, wo er bereits für die AfD aktiv war. 2022 nahm er an der Veranstaltung der Naziburschenschaft Germania Marburg teil, zu der der schwedische Neonazi, Incel-Aktivist und rechte Kampfsportler Marcus Follin und der Autor des Krautzone Magazins Max Reinhardt eingeladen wurde.

Danach trat er zeitweise der Marburger Burschenschaft Alemannia bei. Außerdem wurde er auch alsBeisitzer im Vorstand des AfD Kreisverbandes Marburg-Biedenkopf aktiv. Schmittberger lässt sich für die Kommunalwahl 2026 für die AfD aufstellen.

Auf seinem X-Profil „FailedState_GER“ verherrlicht er Gewalt gegen politische Gegner und stellt sein völkisches Weltbild öffentlich zur Schau.

Am 29.07.2024 nahm er an der Veranstaltung mit dem Faschisten Martin Sellner in Gladenbach teil. Organisiert wurde diese Lesung von den Naziburschenschaften Normannia Leipzig zu Marburg und Rheinfranken Marburg sowie VertreterInnen weiterer extrem rechter Organisationen wie Identitäre, AfD, Junge Alternative, Die Heimat und Anhängern der Partei Der Dritte Weg. Auf dem Vortrag wurde ein rassistisches Deportationskonzept vorgestellt. Schmittberger kaufte sich das entsprechende Buch (siehe Foto).

Für den 29. und 30. November 2025 ist die Gründung einer neuen AfD Jugendorganisation geplant. Auch unter einem neuen Namen wird die AfD Jugend ein Sammelbecken für FaschistInnen, Burschenschaftler und Hooligans, mit engen Verbindungen zu Neonazis und Identitären.

Kommt mit uns am 29. und 30. November 2025 nach Gießen!

Gemeinsam gegen die Neugründung der AfD Jugend!

Antifa in die Offensive!