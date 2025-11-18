Extrem rechte Burschen am Volkstrauertag
von: anonym am: 18.11.2025 - 18:55
Am 16. November 2025 war der sogenannte "Volkstrauertag". Wie jedes Jahr betrauern und gedenken Faschos den "gefallenen Helden".
In Freiburg haben sich die extrem rechten Burschen der Saxo-Silesia auf dem Hauptfriedhof eingefunden. Gegen 12 Uhr sind sie zum Kriegsdenkmal "Germania" für die "Gefallenen der beiden Weltkriege" gestapft um dort gemeinsam zu singen, Geige zu spielen und Faschodinge zu machen. Mit dabei war auch die ein oder andere Kamera, die die bedröppelte Männerbande in ihrem Trauerprozess eingefangen hat.
Falls es euch interessiert, findet ihr die Bilder hier: https://www.flickr.com/photos/203911197@N08/albums/72177720330400701/
Ergänzungen
Nazidreck vom 3. Weg aufräumen
Auch der Dritte Weg ist rund um den Volkstrauertag aktiv gewesen und hat im sogenannten "Ehrehdienst" zahlreiche Kerzen, Blumen, Kränze etc. auf Friedhöfen, an Gräbern, an Denkmälern für den unbekannten gefallenen Soldaten etc. abgelegt.
Laut eigener Darstellung waren sie aktiv in Spandau, Nordberlin, Sarkow, Fürstenwalde, Marzahn...
Wer da lebt, gern beseitigen! Weg mit dem Nazidreck!