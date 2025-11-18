Extrem rechte Burschen am Volkstrauertag

In Freiburg haben sich die extrem rechten Burschen der Saxo-Silesia auf dem Hauptfriedhof eingefunden. Gegen 12 Uhr sind sie zum Kriegsdenkmal "Germania" für die "Gefallenen der beiden Weltkriege" gestapft um dort gemeinsam zu singen, Geige zu spielen und Faschodinge zu machen. Mit dabei war auch die ein oder andere Kamera, die die bedröppelte Männerbande in ihrem Trauerprozess eingefangen hat.

Falls es euch interessiert, findet ihr die Bilder hier: https://www.flickr.com/photos/203911197@N08/albums/72177720330400701/