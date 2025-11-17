Banner in Solidarität mit den Fankultur-Protesten in Leipzig

Am 16.1. war die bundesweit mobilisierte Demonstration von Fußballfans aus vielen Städten. Mit über 10.000 Teilnehmer*innen wurde über den Ring gezogen und gegen die mit Sicherheit kommenden umfangreichen Überwachungsmaßnahmen protestiert.

Als Anarchistische Bande aus Leipzig haben wir uns am Wegrand solidarisiert und stehen mit den Fußballfans gegen Überwachung, absurde Kontrollen und das Erdrosseln ihrer Fankultur in sogenannter "Sicherheit", die nichts anderes ist als ein Polizeistaat.

Was bei euch ausprobiert wird, kommt früher später zu uns und allen rebellischen Bewegungen. Demnach sagen wir:

All Cops Are Bastards und Nieder mit dem Staat!

Für einen geneinsamen Aufstand gegen alle die uns unterdrücken wollen!