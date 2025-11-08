Görlitzer Park: Drehkreuz geklaut
Das erste neue Drehkreuz in „vandalismussicherer Ausführung“ zur zukünftigen Schließung des Görli hat die erste Nacht wohl nicht überlebt.
Offensichtlich wurden mehrere Befestigungen gelöst und das Mittelteil fehlt komplett. Da hat die neue Security mit Wachhund wohl nicht gut aufgepasst…
Nach dieser morgendlichen Entdeckung sind wir gespannt auf den weiteren Verlauf des Zaunbaus.
Für einstürzende Zaunbauten!
Unser Görli bleibt offen!
Der Tagesspiegel berichtet: „Kaum aufgestellt, schon verschwunden: Das erste, gerade aufgestellte Drehkreuz am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist bereits wieder weg. Nach Informationen des Tagesspiegels wurde es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von Unbekannten demontiert und gestohlen. Es war erst am Mittwoch an einem Eingang an der Ecke Görlitzer Straße und Görlitzer Ufer aufgestellt worden….“
Wenn jetzt schon massive Drehkreuze geklaut werden, ist natürlich auch fraglich, ob es sich bei dem neu gebauten Zaun an der Wiener Straße wirklich, wie von der BZ beschrieben, um einen „vandalismussicheren Zaun“ handelt…
Wir sind da etwas skeptisch…
******************************************
ACHTUNG: Seit ein paar Tagen sind - unserer Info nach jeweils von 16 Uhr nachmittags bis 7 Uhr morgens - neben den üblichen Cops auch private Securitys im Görli unterwegs. In der Regel sind sie zu viert unterwegs, alles eher bullige als Typen gelesene Menschen, und haben auch einen manchmal sehr aggressiven Hund dabei. Stützpunkt der Secus ist derzeit ein Bauwagen in der Wiener Straße, etwa Höhe Eingang Forster Straße. Die Secus treten oft sehr aggressiv auf, und reagieren auf Kritik ausgesprochen ungehalten. Bisher nicht nicht bekannt, zu welcher Firma die Secus gehören, wir freuen uns hier über Hinweise. Auch alle anderen Hinweise zum Verhalten der Secus sind willkommen.
Ergänzungen
Wansner: Auch tagsüber Eingangskontrollen geplant
Interessant und beschissen das aktuelle Statement des Kreuzberger CDU Vorsitzenden Wansner im rbb:
"Aus tagsüber wird in Zukunft kontrolliert werden, wer den Görlitzer Park betreten darf."
Da haben wir natürlich überhaupt keinen Bock drauf.
https://www.rbb-online.de/rbb24/videos/20251107_2145/zaun-goerlitzer-par...
Das schreiben die Cops dazu
Drehtür am Görlitzer Park entwendet
Polizeimeldung vom 08.11.2025
Friedrichshain-Kreuzberg
Nr. 2404
Ein Mitarbeiter einer Baufirma stellte gestern Morgen in Kreuzberg fest, dass eine Drehtür und ein Drehmechanismus an der entstehenden Umfriedung am Görlitzer Park entwendet worden waren. Den bisherigen Ermittlungen zufolge müssen Unbekannte die kurz zuvor montierten Elemente an einem Eingang des Parks in der Görlitzer Straße im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und gestern, 8:30 Uhr, abgebaut und gestohlen haben. Das Tor im Baustellenbereich war unter anderem durch Bauzäune gesichert. Eine Absuche des Nahbereichs durch Polizeikräfte und Mitarbeitende der Baufirma führte nicht zum Auffinden der entwendeten Gegenstände. Da der Verdacht einer politischen Motivation besteht, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl übernommen.
Echt jetzt? Politisch?
Soso... da ermittelt der Staatsschutz weil eine "politische Motivation" vermutet wird.
Wir halten das ja für Quatsch. Wer sollte auch was dagegen haben, dass der Görli geschlossen werden soll???
Vermutlich waren das doch eher Menschen, die einfach dringend so ein Drehkreuz brauchten. Und weil Drehkreuze in engen Mietwohnungen ja doch recht viel Platz wegnehmen würden, empfehlen wir hiermit dem Staatschutz doch eher in anderen Mileus zu suchen. Vieleicht in Zehlendorf oder Grunewald? Oder wurde das Drehkreuz geklaut für eine neue Gated Community irgendwo in der Stadt? Wir sehen den Ermittlungsergebnissen mit Spannung entgegen...
Kurier
"Kaum gebaut, schon geklaut: Drehtür am Görlitzer Park ist weg!"
schreibt der Berliner Kurier. Das hätten wir kaum schöner ausdrücken können :-)