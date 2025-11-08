Görlitzer Park: Drehkreuz geklaut

Der Tagesspiegel berichtet: „Kaum aufgestellt, schon verschwunden: Das erste, gerade aufgestellte Drehkreuz am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist bereits wieder weg. Nach Informationen des Tagesspiegels wurde es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von Unbekannten demontiert und gestohlen. Es war erst am Mittwoch an einem Eingang an der Ecke Görlitzer Straße und Görlitzer Ufer aufgestellt worden….“

Wenn jetzt schon massive Drehkreuze geklaut werden, ist natürlich auch fraglich, ob es sich bei dem neu gebauten Zaun an der Wiener Straße wirklich, wie von der BZ beschrieben, um einen „vandalismussicheren Zaun“ handelt…

Wir sind da etwas skeptisch…

ACHTUNG: Seit ein paar Tagen sind - unserer Info nach jeweils von 16 Uhr nachmittags bis 7 Uhr morgens - neben den üblichen Cops auch private Securitys im Görli unterwegs. In der Regel sind sie zu viert unterwegs, alles eher bullige als Typen gelesene Menschen, und haben auch einen manchmal sehr aggressiven Hund dabei. Stützpunkt der Secus ist derzeit ein Bauwagen in der Wiener Straße, etwa Höhe Eingang Forster Straße. Die Secus treten oft sehr aggressiv auf, und reagieren auf Kritik ausgesprochen ungehalten. Bisher nicht nicht bekannt, zu welcher Firma die Secus gehören, wir freuen uns hier über Hinweise. Auch alle anderen Hinweise zum Verhalten der Secus sind willkommen.