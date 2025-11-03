Giessen/Halle/Dresden: Zwerenz-Unternehmensgruppe für den Rechtsruck

Die Messehallen in Giessen werden von der M.A.T. Objekt GmbH betrieben.

M.A.T. Objekt GmbH gehört zur Zwerenz Gruppe GmbH aus Dresden, die von Roland Zwerenz und seiner Frau Beate Zwerenz betrieben wird. Die Unternehmensgruppe der Familie Zwerenz macht ihr Geld mit der Planung und Ausrichtung von Messen und bietet in diesem Bereich Dienstleistungen an. Von der M.A.T. Objekt GmbH werden die Messehallen in Giessen (An der Hessenhalle 11, 35398 Giessen) und in Halle (Messestr. 10, 06116 Halle) betrieben. In der Messe in Cottbus (Vorparkstr. 3, 03042 Cottbus) finden ebenfalls durch die Zwerenz-Gruppe ausgerichtete Messen statt, die Halle wird allerdings durch die IMPULS Veranstaltungs GmbH betrieben.

Als weitere Firmen mit Dienstleistungen im Messebereich gehören zur Zwerenz Unternehmensgruppe:

creatyp GmbH mit Sitz in der Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309 Dresden (Marketing, Messebau)

ORTEC Messe und Kongress GmbH mit Sitz in der Bertolt-Brecht-Allee 24, 01309 Dresden (Messeveranstalter in Dresden)

MAE Systems mit Sitz in der Elisabethstraße 9 b, 01324 Dresden (IT-Dienstleistungen)

CongressTeam Dresden GmbH mit Sitz im Messering 8 G, 01067 Dresden (Gastrozubehör)

Roland und Beate Zwerenz haben sich nicht nur dazu entschieden, der AfD die Halle in Giessen zur Neugründung ihrer Jugendorganisation zur Verfügung zu stellen. Desweiteren soll in ihrer Messehalle in Halle vom 8.-9. November die rechte Buchmesse "Seitenwechsel" stattfinden. Veranstalterin der Buchmesse ist das BuchHaus Loschwitz, ebenfalls aus Dresden.

Der Rechtsruck in Deutschland ist kein Naturereignis oder abstraktes Phänomen, sondern wird von konkreten Menschen mit eigener Agenda vorangetrieben. Das sind nicht nur die Selbstdarsteller im Parlament oder auf Social Media, sondern auch reiche Säcke im Hintergrund, die sich dazu entscheiden (aus welchen Beweggründen auch immer) ihre Mittel den neuen Rassisten und Faschisten zur Verfügung zu stellen.