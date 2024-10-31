Revolutionäre Herzen brennen für immer!

Am Abend des 30.10. kamen wir zusammen, um dem am 31.10.2024 verstorbenen Anarchisten Kyriákos Xymitiris zu gedenken.

In gemeinsamer Runde tauschten wir unsere Gedanken aus und führten Gespräche bei Punsch und Lebkuchen. Was schon fast zu idyllisch klingt, war durchzogen von Themen, die das Gegenteil davon sind.

Immer weiter greifende Repressionen, bevorstehende Herausforderungen und der Blick in die Zukunft. Vieles davon ist zermürbend - es ist der Zusammenhalt, der dabei wichtigen Halt gibt.

Außerdem machten wir uns auf, um ein Banner mit dem Schriftzug „Revolutionäre Herzen brennen für immer. Kyriákos X.“ aufzuhängen und legten dabei Blumen und Kerzen in Gedenken an ihn nieder.

Kyriákos verstarb bei der Explosion eines Sprengsatzes. Seine Genossin Marianna wurde dabei schwer verletzt und befindet sich seitdem in Gefangenschaft.

Es ist ein Schicksalsschlag, der einen Stich im Herzen hinterlässt und doch sollten wir Kraft daraus schöpfen - Kraft aus der Mut unserer Genoss*innen.

Diese Kraft wollen wir auch an dich senden, Marianna, als auch an diejenigen Eingesperrten, die wie unser verstorbener Gefährte ihr Leben für die Freiheit gaben und geben.

Kyriákos, für immer.

———

Am nächsten Tag erreichten uns die Nachrichten von der Demonstration am 31.10 in Athen, die gewaltvoll von den Bullen zerschlagen wurde. Das ist nichts neues und doch macht es das nicht weniger tragisch und uns nicht weniger wütend.

Grüße und Solidarität von Hamburg nach Athen!