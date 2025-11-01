Naziouting in Buchholz - Jamie Linke und Marian Schoen

Die Freunde Marian Schoen und Jamie Linke sind Teil der „Jungen Nationalisten“, kurz JN, der Jugendorganisation der neonazistischen Partei „die Heimat“, vormals NPD. Sie nahmen am 15.02. an der diesjährigen faschistischen Gedenkdemonstration im Zuge des Jahrestages der Bombardierung Dresdens am 13.02.1945 teil. Marian und Jamie liefen vermummt in dem Demoblock der „Jungen Nationalisten“. Dieser setzte sich aus jungen, organisierten Neonazis aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Insgesamt besuchten rund 2000 Neonazis die Demonstration, darunter langjährig einschlägig bekannte Neonazikader wie Thorsten Heise.

Marian Schoen und Jamie Linke beteiligen sich außerdem an internen Kampfsporttrainings der lokalen JN-Strukturen, welche der Erprobung von gewaltsamen Auseinandersetzungen mit politisch Andersdenkenden dienen.

Jamie Linke

Wilfried Wroost Weg 4c

Buchholz i.d.N.

Marian Schoen

Steinbecker Mühlenweg 46

Buchholz i.d.N.

Nazi sein heißt Probleme kriegen!