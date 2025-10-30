Antimilitaristische Aktion & Demo gegen Kriegs-Propaganda-Show in Hildesheim

Die Bundeswehr hat heute ihre Propaganda-Tour in Niedersachsen gestartet. Drei Container sind in der Innenstadt abgeladen und eine große Kriegsmaschine wurde zentral platziert. Bei Schnittchen, Gebäck & Sekt wird Stimmung gemacht und die Präsenz der Kriegstreiber in unserem Alltag normalisiert.

Ein Dutzend Antimilitarist*innen hat dieses Theater heute kurzweilig gestört. „Wir haben keinen Bock auf diesen Scheiß hier in Niedersachsen, nicht in Hildesheim & auch sonst nirgends. Die Bundeswehr muss weg. Keine*r soll Kanonenfutter sein und für dieses marode System verheizt werden.“

Die Kanone wurde mit Klopapier eingedeckt, Parolen gerufen und mit Kreide im Straßenbild ergänzt. Alberne Ansprachen der anwesenden Bullen wurden von der Clowns-Army noch ins Lächerliche gezogen.

Tagsüber gab es außerdem noch zwei Mahnwachen. Der Tag endete mit einer kraftvollen Demo eines linksradikalen Bündnisses gegen Militarisierung mit einem starken anarchistischen Block.

Wir kommen wieder!

Krieg den Palästen – Friede in den Blocks! Niemand geht zur Bundeswehr – Niemand zu den Cops!

Nächste Stationen der Bundeswehr-Propagandatour ('KA.R.L. - Karriereberatung, Roadshow & Lounge'):

Flensburg, Kiel, Lübeck, Buxtehude, Leer, Aurich, Osnabrück, Braunschweig, Göttingen, Wolfenbüttel und Neumünster.