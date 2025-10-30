Hallo, mit einem Sonnenstrahl im Gesicht haben wir in diesen krassen Zeiten die heiße Intervention am 9.September gegen den Technologiepark in Adlershof in Berlin mitbekommen. Wir haben eure Erklärung gelesen.

http://dvqlamnbbzli62qfyt5faspxunueqdxc4csrslhcp2z3haiflnrn6dqd.onion/node/537364

Vielen Dank dafür.

Es ist nicht überraschend, wie die Leute, denen diese Intervention galt, reagierten und versucht haben dagegen Stimmung zu machen und diese Aktion als menschenverachtend darzustellen.

Wir waren überrascht in Gesprächen mit verschiedenen Menschen, die von dem Stromausfall betroffen waren und das relativ cool aufgenommen haben. Entgegen offizieller Verlautbarung war der Umgang eher pragmatisch - geradezu entspannt - ganz im Gegensatz, wie das in den Medien öffentlich verhandelt wurde.

Wir können uns vorstellen, welchem Druck ihr ausgesetzt seid und hoffen, dass viele solidarische Menschen um euch sind. Wir hoffen, dass ihr viel Nervenfutter, Kraft und Mut habt, diesem Druck zu begegnen.

Wir wünschen uns mit diesen Zeilen, dass viel mehr Gruppen sich austauschen, Kritik und Feedback geben und in die Diskussion kommen.

Nichts überstürzen und gerne weiter so.