[BURE] Zur Verteidigung des Bahnhofs LA GARE:

Phase 1: Die Besetzung (wo wir derzeit stehen)

Tragen Sie sich in die Alarmliste (Signal) ein und bleiben Sie auf bureburebure.info über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Informationen dazu finden Sie hier: http://bure3iqeqde7ynpluyuubochndt33wwsbkmo7kgf32bmli4zigjwvzid.onion/events/event/fil-info-occupation-de-la-gare/

Helfen Sie mit, die Besetzung aufrechtzuerhalten und sich auf den bevorstehenden Angriff vorzubereiten. Es gibt viel zu tun: den Alltag in der Gemeinschaft organisieren, Wachdienste übernehmen, die Verteidigung verstärken und vieles mehr... Emotionale Unterstützung, Geselligkeit oder auch nur Ihre bloße Anwesenheit sind Faktoren, die nicht zu unterschätzen sind.

Es ist nicht sicher, ob wir das Datum der Räumung im Voraus bestimmen und rechtzeitig Alarm schlagen können, um uns zum gegebenen Zeitpunkt zu mobilisieren. Denn neben einem gewissen Glücksfaktor hängt dies auch stark von unseren Fähigkeiten und der Unterstützung ab, die wir vor Ort erhalten.

Wenn ihr entschlossen seid, euch gegen die bevorstehende Räumung zu wehren, sie zu verzögern und im besten Fall zu verhindern, dann ist JETZT der richtige Zeitpunkt, hierher zu kommen!

Wenn ihr nicht kommen könnt, unterstützt uns von außen: Informiert und mobilisiert eure Freund*innen und Genoss*innen (z. B. durch Informationsveranstaltungen und Solidaritätsabende, Ressourcen sind verfügbar, kontaktiert uns). Erhöht den Druck auf die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger*innen (Solidaritätsaktionen). Seid bereit, spontan auf einen Räumungsalarm zu reagieren!

Phase 2: Die „Räumung”

Im Falle eines Angriffs auf den Bahnhof werden wir den Räumungsalarm über alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle auslösen. Helfen Sie uns, diese Information so weit wie möglich zu verbreiten, und kommen Sie so schnell wie möglich hierher!

Das Ziel ist es, die Räumung zu erschweren und im besten Fall zu verhindern. Ob auf Barrikaden, durch Blockaden in der Höhe oder durch verschiedene Aktionen – jede Initiative, die diesem Ziel dient, ist willkommen!

Während der Räumungsphase (und danach) stehen das Rechtsteam, Sanitäter und ein Team zur Verfügung, das sich um die Betroffenen kümmert.

Am Tag nach dem Angriff wird in Bure eine Dringlichkeitssitzung für Personen aus der Region und von außerhalb organisiert: 10 Uhr / BZL

Wir gehen davon aus, dass der Bahnhof zu diesem Zeitpunkt abgesperrt oder schwer zugänglich sein wird, wenn nicht sogar bereits geräumt. In diesem Fall kommen Sie trotzdem! Wir werden Treffpunkte für Personen von außerhalb einrichten. Derzeit sind dies die Augustine (in Mandres) und BZL (in Bure). Dort erhalten Sie aktuelle Informationen zur Lage und (im Rahmen unserer Möglichkeiten) logistische Hilfe. Wenn der Bahnhof nicht mehr als Unterkunft genutzt werden kann, werden wir versuchen, Sie von den Sammelstellen zu verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften in der Umgebung weiterzuleiten.

Es ist möglich, dass die Räumung mit Angriffen und Blockaden gegen andere kollektive Orte einhergeht. Seid im Notfall bereit, bei der Suche nach Unterkunft und Verpflegung viel Spontaneität und Eigeninitiative zu zeigen!

Solange der Bahnhof Widerstand leistet, könnten die Ziele einer Unterstützung von außen beispielsweise folgende Maßnahmen umfassen:

Versorgung der Genossinnen vor Ort.

Blockade der polizeilichen Infrastruktur.

Weiterleitung unserer Kommunikation.

Materielle und emotionale Unterstützung für diejenigen, die sich entscheiden, den Bahnhof vor der eigentlichen Räumung zu verlassen.

Phase 3: Die Antwort

Neben dem Zeitpunkt des Angriffs selbst bedeutet die Räumung für die Polizei einen mehrwöchigen intensiven Einsatz: Der Ort muss „mit dem Hochdruckreiniger gesäubert”, gesichert und überwacht werden. Dies erfordert eine komplexe Logistik (Patrouillen, Schichtwechsel, Abrissarbeiten usw.). Auch für uns endet die Verteidigung des Bahnhofs nicht mit dem Verlust des Ortes: Lasst uns diese Operation zu einem Albtraum für alle Beteiligten machen.

Wir rufen zu einer entschlossenen Reaktion im Falle einer Räumung auf! Neben dezentralen Aktionen der Solidarität und Wut, die sich gegen die Verantwortlichen des Atomstaates und ihre Lakaien richten, wollen wir uns versammeln, um gemeinsam eine angemessene Antwort auf den Angriff auf unsere Bewegung zu geben.

Treffpunkt ist am Samstag, eine Woche nach der Räumung, um 14 Uhr in Mandres-en-Barrois, um ihnen zu zeigen, dass „Gare à la revanche” (Vorsicht vor der Rache) nicht nur ein lustiges Wortspiel ist!