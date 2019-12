[BI] Recherche Kollektiv Ostwestfalen

Nach dem letzten Aufmarsch im November 2019 haben wir uns dazu entschlossen, das Wirken von Ursula Haverbeck , wie auch das der regionalen Nazistrukturen näher zu betrachten und aktuelle Informationen zu teilen. Vom letzten Aufmarsch am 09.11.19 mit 250 Teilnehmer*innen findet ihr Porträts aller an der Demo anwesenden Nazis. Soweit bekannt, sind diese auch namentlich benannt. Darüber hinaus stellen wir ein PDF bereit, welches einen ersten Überblick über aktuell aktive Nazis in Bielefeld und Umgebung gibt. Da es uns nicht weiterbringt auf Informationen zu sitzen, wollen wir in Zukunft unseren Teil dazu beitragen, möglichst viele Informationen bezüglich Nazis und ihrer Strukturen zu teilen und auf der Internseite zu veröffentlichen.

Wenn ihr Informationen bezüglich abgebildeter Nazis oder Infos zu lokalen Nazis in Ostwestfalen (oder auch darüber hinaus) habt, dann schreibt uns gerne eine Mail, PGP-Key gibt es auf Anfrage natürlich auch.



