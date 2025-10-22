Bundesweite Aktionswoche vom 20.10. bis zum 24.10.2025 - Macht alle mit!
Basta Erwerbsloseninitiative aus Berlin vom 20.10.2025 (copy and paste von deren Blog)
Unter dem Motto „Herbst der Gegenwehr - Sozialabbau verhindern!“ ruft das bundesweite Bündnis „AufRecht bestehen“, von dem wir auch Teil sind, zu einer bundesweiten dezentralen Aktionswoche vom 20. bis zum 24. Oktober 2025 auf.
Kanzler Merz behauptet, der Sozialstaat sei "nicht mehr finanzierbar“. Andere, besonders die Arbeitgeberverbände, blasen in das gleiche Horn. Die Bundesregierung plant nun einrn Generalangriff auf den Sozialstaat. Eine (neue) „Grundsicherung“ soll das „Bürgergeld“ ersetzen und laut Merz rund 10 Prozent der bisherigen Ausgaben einsparen. Dies trotz steigender Arbeitslosigkeit!
Die Regierung hat aber nicht nur die Grundsicherungsleistungen im Visier, sondern neben der Grundsicherung z. B. auch die Renten, das Wohngeld und den Kinderzuschlag. Auch der Achtstundentag und die Anzahl der gesetzlichen Feiertage stehen bereits in Frage. Sozialstaatliche Errungenschaften sollen nicht mehr finanzierbar sein, für Rüstung und Militär sind dagegen scheinbar endlose Summen vorhanden. Konzerne werden mit Steuergeschenken bedacht, während das Geld für Daseinsvorsorge angeblich fehlt. Das wollen wir uns nicht einfach gefallen lassen! Unsere alternde Gesellschaft und eine wachsende Alters- und Kinderarmut erfordern nicht weniger, sondern mehr Sozialstaat.
Hier geht es zum Aufruf für die Beteiligung an der Aktionswoche: Aufruf_Herbst_2025.pdf
Wir haben außerdem ein Flugblatt erabeitet, das ihr mit ihrem Logo und einen V.i.S.d.P.versehen und verteilen dürft und sollt, wenn ihr euch an der Aktionswoche beteiligen wollt: Flugblatt_Herbst.docx.
Eine Übersicht über geplante Aktivitätenen im ganzen Bundesgebiet findet ihr hier: Aktivitäten_im_Rahmen_der_Aktionswoche.docx
Viele Erwerbslose und prekär Beschäftigte berichten von erheblichen Schwierigkeiten ihre Ansprüche beim Jobcenter auch durchzusetzen. Deswegen haben wir einen Flyer erabeitet, den ihr gerne herunterladen, mit einem Hinweis auf die Kontaktadresse eurer Gruppe versehen und bei euch vor Ort verteilen dürft: Deine_Rechte_beim_Jobcenter_1.docx
Weitere Argumente gegen den drohenden Sozialabbau (Stand 1.Mai) gibt es hier: Flugblatt_AufRecht_bestehen_1.Mai.docx